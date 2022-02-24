Лучшие бутерброды для разных знаков Зодиака

Овен (21 марта – 19 апреля)

Есть причина, по которой Овен считается первым знаком зодиака: эти барашки полны энергии! Овны обычно погружаются во все дела с головой. Они – прирождённые лидеры.

Лучший двойной бутерброд для Овна – по-бой (po'boy), традиционный сэндвич из Луизианы. Он острый, пикантный, невероятно вкусный и запоминающийся; почти всегда состоит из ростбифа или жареных морепродуктов, часто готовится с креветками, раками, сомом, устрицами или крабами. Его едят с хрустящим салатом айсберг, свежими помидорами, маринованными огурцами и острым соусом ремулад.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Очень земным и практичным Тельцом управляет Венера, планета любви, красоты и творчества. Такая комбинация из заземлённого знака зодиака и его романтического правителя означает, что, хотя Телец упрям, он способен быть весьма страстным и делиться своим внутренним огнём с любимым человеком.

Телец любит красоту и роскошь, будь то свежие цветы, идеальный голландский соус, ухоженный сад или вкусный кубинский сэндвич. Горчица, сыр, ветчина, свиная лопатка, солёные огурцы, снова сыр, соль и перец – всё это выложено между двумя ломтиками хлеба.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Как и другие воздушные знаки, Близнецы могут быть нерешительными, и поэтому даже приготовление бутерброда на завтрак вызывает у них массу вопросов: с помидором или с огурцами, тостовый хлеб или бриошь, мясо или курица? Чтобы не загружать голову Близнецов хотя бы этими вопросами, им предлагается приготовить максимально простой горячий сэндвич, в котором есть поджаренный бекон, яйцо (яичница-глазунья или яичница-болтунья) и сыр.

Рак (21 июня – 22 июля)

Рак – водный знак, а это значит, что он глубоко чувствительный и глубоко эмоциональный. Не обижайте этих людей, потому что у Раков слишком хорошая память и они могут долго держать обиду в своих клешнях. Если вы огорчили чувствительного Рака, приготовьте для него двойной бутерброд с яичным салатом. Это блюдо можно дополнить красной икрой. Идеально сваренные яйца, майонез, немного горчицы, соль и свежемолотый перец собираются между двумя кусочками слегка поджаренного хлеба.

Лев (23 июля – 22 августа)

Один из самых выразительных знаков зодиака - Лев, он всегда в центре внимания. Лев обычно смеётся громче всех, любит сильнее всех и ест самые большие бутерброды. Ему наверняка понравится сэндвич Рубена – классика американской кухни. Это сэндвич на ржаном хлебе с несколькими ломтиками ветчины, швейцарским сыром, квашеной капустой и «русской» заправкой из майонеза и кетчупа. Такой величественный сэндвич готовят на гриле и подают тёплым, иногда заменяя «русскую» заправку соусом «Тысяча островов».

Дева (23 августа – 22 сентября)