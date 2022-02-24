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Лучшие бутерброды для разных знаков Зодиака

Бутерброды ФОТО: Shutterstock

Если вы признаёте, что звёзды могут влиять на ваш характер, судьбу и личную жизнь, то нет причин, забывать про знаки зодиака во время приготовления еды, пишет gastronom.ru.  «Мы то, что мы едим», – сказал Гиппократ, древнегреческий целитель, врач и философ.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Есть причина, по которой Овен считается первым знаком зодиака: эти барашки полны энергии! Овны обычно погружаются во все дела с головой. Они – прирождённые лидеры.

Лучший двойной бутерброд для Овна – по-бой (po'boy), традиционный сэндвич из Луизианы. Он острый, пикантный, невероятно вкусный и запоминающийся; почти всегда состоит из ростбифа или жареных морепродуктов, часто готовится с креветками, раками, сомом, устрицами или крабами. Его едят с хрустящим салатом айсберг, свежими помидорами, маринованными огурцами и острым соусом ремулад.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Очень земным и практичным Тельцом управляет Венера, планета любви, красоты и творчества. Такая комбинация из заземлённого знака зодиака и его романтического правителя означает, что, хотя Телец упрям, он способен быть весьма страстным и делиться своим внутренним огнём с любимым человеком.

Телец любит красоту и роскошь, будь то свежие цветы, идеальный голландский соус, ухоженный сад или вкусный кубинский сэндвич. Горчица, сыр, ветчина, свиная лопатка, солёные огурцы, снова сыр, соль и перец – всё это выложено между двумя ломтиками хлеба.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Как и другие воздушные знаки, Близнецы могут быть нерешительными, и поэтому даже приготовление бутерброда на завтрак вызывает у них массу вопросов: с помидором или с огурцами, тостовый хлеб или бриошь, мясо или курица? Чтобы не загружать голову Близнецов хотя бы этими вопросами, им предлагается приготовить максимально простой горячий сэндвич, в котором есть поджаренный бекон, яйцо (яичница-глазунья или яичница-болтунья) и сыр.

Рак (21 июня – 22 июля)

Рак – водный знак, а это значит, что он глубоко чувствительный и глубоко эмоциональный. Не обижайте этих людей, потому что у Раков слишком хорошая память и они могут долго держать обиду в своих клешнях. Если вы огорчили чувствительного Рака, приготовьте для него двойной бутерброд с яичным салатом. Это блюдо можно дополнить красной икрой. Идеально сваренные яйца, майонез, немного горчицы, соль и свежемолотый перец собираются между двумя кусочками слегка поджаренного хлеба.

Лев (23 июля – 22 августа)

Один из самых выразительных знаков зодиака - Лев, он всегда в центре внимания. Лев обычно смеётся громче всех, любит сильнее всех и ест самые большие бутерброды. Ему наверняка понравится сэндвич Рубена – классика американской кухни. Это сэндвич на ржаном хлебе с несколькими ломтиками ветчины, швейцарским сыром, квашеной капустой и «русской» заправкой из майонеза и кетчупа. Такой величественный сэндвич готовят на гриле и подают тёплым, иногда заменяя «русскую» заправку соусом «Тысяча островов».

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дева – земной знак. Она трудолюбива, организована, полна мыслей и размышлений, а ещё очень добра и справедлива. Этот знак зодиака – абсолютная классика, как двойной бутерброд с тунцом. Смешайте для него кусочки консервированного тунца с майонезом, горчицей, нарезанным черешковым сельдереем, петрушкой, красным луком и выложите эту сытную смесь на хлеб, дополнив её кусочком чеддера и ломтиком помидора.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Как и их коллеги по воздушным замкам, Весы ищут партнёрства и баланса. Какой бутерброд способен выразить божественную симметрию лучше, чем скромный сэндвич PB&J (peanut butter and jelly)? Именно так называется сэндвич с арахисовой пастой и ягодным желе. Он может быть открытым и состоять из одного ломтика хлеба или более сытным – двойным.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы – глубокие, загадочные, находчивые и бесстрашные, а ещё весьма страстные и как будто, согретые огнём – такие же, как популярный французский сэндвич крок-мадам с расплавленным сыром и яичным желтком. Он только на первый взгляд кажется простым и безыскусным, но на самом деле такое блюдо очень многогранно.

Идеальный сэндвич состоит из ветчины, сыра грюйер, домашнего соуса бешамель, хлеба на закваске и очень качественного сливочного масла. Посыпьте хлеб тёртым сыром, поджарьте и добавьте для полного совершенства жареное яйцо.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Как и другие огненные знаки, Стрелец креативен и чрезвычайно честен. Откровенности Стрельцов может соответствовать такой же наглядный и прямолинейный бутерброд, например, сэндвич BLT (bacon, lettuce, and tomato). Бекон, листья салата, ломтики помидора, майонез и цельнозерновой хлеб – идеальный бутерброд для любого времени дня и ночи.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги практичны, ответственны и дисциплинированны. Они никогда не теряют чувство независимости. Управляемый Сатурном, Козерог умеет хорошо обращаться с деньгами, но может быть упрямым и негибким. Они ценят традиции, поэтому сытный бутерброд с фрикадельками – идеальная еда для голодного Козерога.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Как и другие воздушные знаки, Водолей – интеллектуал, а что может быть лучше для философской дискуссии, чем вьетнамско-французский бутерброд бань ми. Это багет с тонкой хрустящей корочкой и мягкой воздушной мякотью, который дополнен свиной колбаской, кинзой, огурцом, маринованной морковкой и дайконом в сочетании с паштетом, красным перцем чили и майонезом.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Символ последнего двенадцатого знака зодиака – это рыба, плывущая по кругу, идеальный баланс истинной любви. Знаете, что ещё так же идеально сбалансировано? Клубный сэндвич с индейкой. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингридиенты: индейка, три кусочка хлеба, ломтик помидора, салат, бекон, майонез и клюквенный соус.

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