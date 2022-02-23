В апреле нас ждет яркое театральное событие!

Московский Современник расскажет о русской глубинке, «Вишневый сад» из Карелии представит пьесу Чехова в гротескном виде.

«Антигона», спектакль ТЮЗа - это гимн любви и самопожертвования. На сцене Древняя Греция, но вопросы которые поднимает режиссер созвучны нашему времени. Все это говорит о том, что авторы пытаются связать классику с сегодняшним днем. Театр ищет путь к душе зрителя, заставив его переживать, думать, восторгаться .

«Высоцкий» - это ни песни, ни стихи. Это гимн таланту поэта и композитора. Сам поэт жил и творил на разрыв, заставляя слушателей испытывать такие же сильные эмоции. То же артисты делают на сцене, максимально близко играя перед зрителем, ведь в продаже всего 50 мест.

«12 ночь», по пьесе Шекспира - это отдельный шедевр или вишенка на торте. Артисты из Воронежа не играют комедию, а играют в комедию и не на сцене, а в песочнице и получается что зритель и актеры в спектакле - одно целое . К слову, этот спектакль - трижды номинант фестиваля Золотая маска.

Спектакли подбирала для фестиваля Светлана Янчек. Это имя многое говорит для любителей театра в нашей стране. Ее безукоризненный вкус и бережное отношение к театру позволили провести этот сложнейший проект в Эстонии.

Программа фестиваля «Радуга»:

18 апреля (Pärnu Teater Endla), Театр кукол Республики Карелия. "Сад”.

19 апреля (Vene teater), Театр кукол Республики Карелия. "Сад”.

20 апреля (Alexela Kontserdimaja), ТЮЗ им. А.А. Брянцева (Санкт - Петербург). "Антигона”.

23 апреля (Vaba Lava Narva teatrikeskus), Никитинский театр (Воронеж). "12 ночь”.

24 апреля (Vene teater), БТК (Санкт - Петербург). "Высоцкий. Реквием”.

25 апреля (Kohtla-Järve Kultuurikeskus), Никитинский театр (Воронеж). "12 ночь”.

25 апреля (Vene teater), БТК (Санкт - Петербург). "Высоцкий. Реквием”.

12 мая (Vene teater), Театр Современник (Москва). «ЧУШ».