Ольга Бузова беременна?
Певица не скрывала, что уже очень давно хочет стать мамой. После обнародования новых фотографий поклонники завалили Ольгу сообщениями с поздравлениями.
Певица не скрывала, что уже очень давно хочет стать мамой. После обнародования новых фотографий поклонники завалили Ольгу сообщениями с поздравлениями.
36-летняя российская певица и телеведущая Ольга Бузова неоднократно говорила о своем желании завести ребенка. Экс-звезда «Дома-2» даже придумала имя для своей будущей дочери. Поклонники надеются, что исполнительница хита «Мало половин» уже в ближайшее время сможет почувствовать радость материнства. Накануне Ольга предстала перед своими фанатами с округлившимся животиком. Видеозапись обнародовал PR-агент исполнительницы Антон Богославский, который вместе с ней находится в ЮАР на съемках второго сезона шоу «Звезды в Африке».
Видео можно посмотреть здесь.
Богославский сразу же дал понять, что животик у его подопечной появился не из-за интересного положения, а в результате обильной трапезы. Однако поклонники, которые буквально заждались новостей о беременности Бузовой, похоже, приняли желаемое за действительное и незамедлительно принялись поздравлять артистку, пишет eg.ru.
Отметим, что после скандального расставания с блогером Давидом Манукяном (более известным как Дава) Ольга по-прежнему пребывает в одиночестве. Поговаривают, что этому способствует не слишком покладистый характер Бузовой, а также ее чрезмерное увлечение алкоголем.