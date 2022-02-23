Ольга Бузова беременна?

36-летняя российская певица и телеведущая Ольга Бузова неоднократно говорила о своем желании завести ребенка. Экс-звезда «Дома-2» даже придумала имя для своей будущей дочери. Поклонники надеются, что исполнительница хита «Мало половин» уже в ближайшее время сможет почувствовать радость материнства. Накануне Ольга предстала перед своими фанатами с округлившимся животиком. Видеозапись обнародовал PR-агент исполнительницы Антон Богославский, который вместе с ней находится в ЮАР на съемках второго сезона шоу «Звезды в Африке».

Видео можно посмотреть здесь.

Богославский сразу же дал понять, что животик у его подопечной появился не из-за интересного положения, а в результате обильной трапезы. Однако поклонники, которые буквально заждались новостей о беременности Бузовой, похоже, приняли желаемое за действительное и незамедлительно принялись поздравлять артистку, пишет eg.ru.

«Ура, Оленька! Я так долго ждала этого момента!», «Прекрасные новости», «Обильный обед, или...», «Даже не верится, но, похоже, она правда ждет малыша», «Интересно, а кто отец? Думаю, узнаем в ближайшее время», — делятся эмоциями пользователи Интернета.