Андрей Губин должен Максиму Фадееву 15 тысяч евро

«Мне должны были заплатить за работу 45 тысяч евро. Я взял 15 и сделал половину работы, не довел до конца. Но в тот момент группа «Серебро» стоила 15 тысяч евро за час работы», — вспомнил Губин.

Он предположил, что по тем временам этот долг был несущественным, поэтому продюсер не просил его вернуть. «В шоу-бизнесе 15 тысяч евро — это не долг. Потому что заработки другие», — добавил артист.

Напомним, что певец давно уже не фигурирует в музыкальных новостях и превратился в отшельника. В 2021 года Губин вернулся из Египта в Россию. Он подтвердил, что уезжал туда на лечение. Певец также отметил, что редко общается с людьми, кроме девушки, с которой живет. Он долгое время страдает от тяжелого заболевания - левосторонней прозопалгии. Это состояние вызывает болевые ощущения по всему телу, но лечению не поддается.