Виктория Боня похвасталась украшениями за несколько миллионов

Теледива поспешила похвастаться изделиями фирмы и примерила на себя роскошную побрякушку, стоимость которой составляет около трех миллионов рублей. Хвастовство элитным украшением вышло на ура. Звезде удалось заинтересовать народ.

«Такого ещё не было в российском шоу-бизнесе, поэтому для меня это большая честь!» — заявила Виктория Боня. Девушка напомнила, что добилась славы, успеха и карьерного роста непростым путем. В детстве она жила в промышленном городке Забайкальского края, и лишь благодаря стремлению к лучшей жизни стала известной светской львицей.

Пользователи Сети признались, что им по душе красивые часы, да только карманы от денег у них по швам не трещат. Некоторые испытали зависть, глядя на довольную особу из мира шоу-бизнеса.