Три брака, пять детей и восемь внуков: как живет и чем занимается сын Высоцкого Аркадий

Аркадий с юности писал стихи, но этим приемную комиссию института кинематографии не возьмешь. Представил на творческий конкурс повесть о своем детстве и юности. И стал студентом сценарного факультета. Впрочем, стихи писать не бросил. Его мать Людмила Абрамова вспоминала, что произведения Аркадия хвалили Валерий Золотухин и Леонид Филатов, что-то даже публиковали.

Однако в 1990-е сценарным мастерством и стихами было не прожить. А в 1991-м у него во втором уже браке родился третий его ребенок – сын Никита. И Аркадий пошел таксовать. Была в его биографии также должность пресс-секретаря Московской службы спасения. И работа на телевидении: редактором в программах Владимира Познера, в музыкально-развлекательной редакции Центрального телевидения, где ему как-то довелось делать передачу об отце.

И все же делом его жизни стали киносценарии и преподавание в родном ВГИКе.

- Мы познакомились давно, на одном кинопроекте. Я был сценаристом, и Аркадия позвали сценаристом. Он закончил ВГИК, сценарный факультет, был однокурсником Ренаты Литвиновой. Можно сказать, мы тогда подружились, крепко выпив. Потом еще раз и еще раз выпив. Только в результате Аркадий отказался от проекта, ему затея не понравилась, хотя неплохо платили. Он вообще производит впечатление человека абсолютно свободного. Не нравится – не делает. Деньги не имеют значения, - удивлялся Алексей Беляков.

На счету Аркадия Высоцкого более двадцати сценариев к художественным фильмам и сериалам. В четырех ранних картинах он еще и снялся в эпизодических ролях.

Его сценарий «Три дня до весны» в 2016 году победил в конкурсе Фонда кино. В 2019 году на экраны вышли три сериала, в которых он был одним из сценаристов: «Детектив на миллион», «Призраки Замоскворечья», «Чисто московские убийства – 2».

При этом он не любит публичности, не появляется на тусовках и не ведет соцсети. Его интервью можно пересчитать по пальцам. На памяти об отце он не зарабатывает, честно признаваясь, что не слишком-то успел с ним пообщаться за свою жизнь: ему было шесть, когда Владимир Семенович ушел из семьи, и 17, когда он умер. Потому рассказать Аркадий о нем может не много. Однако творчество отца он любит и часто обсуждает его со своими студентами.

- Были предложения написать сценарий художественного фильма о Высоцком. Были также проекты сделать на телевидении что-то еще. Но я отказываюсь от них. Мне кажется, что на фоне того информационного шквала, который сопутствует имени Высоцкого, что-то свое, сокровенное и серьезное просто не прозвучит и не будет услышано. Надо обождать. Может быть, даже еще лет десять… Мы уже понимаем, что он не остался в той эпохе, в которой жил. И чем дальше, тем больше все то, что связано с именем Высоцкого, будет очищаться от этой шелухи и шлака, которых сейчас – хоть отбавляй. Очень много интерпретаций, вранья… Порой это становится оскорбительным для памяти Высоцкого. Его ведь нет, чтобы ответить на все эти гадости… Мне не хочется вливаться в этот хор ни первой, ни второй, ни десятой скрипкой, - утверждал Аркадий Высоцкий в одном из своих малочисленных интервью в 2004 году.

В трех браках у Аркадия родилось пять детей. Отрадно, что они общаются друг с другом. Старшие Наталья и Владимир давно уехали с матерью в США. Наталью теперь зовут Наама Теплицки, она вышла замуж за религиозного еврея, и у них на сегодняшний момент семь детей. Семья живет в Питтсбурге.

Внучка Владимира Высоцкого, дочь Аркадия - Наталья выбрала в мужья религиозного еврея, поэтому ей пришлось сменить имя на Нааму.

Никита Аркадьевич, сын от второго брака, окончил исторический факультет и аспирантуру МГУ, работает в компании «Яндекс». Кроме того, на специализированных сайтах обнаружились объявления о том, что он занимается репетиторством по истории. Расценки 1500-2000 рублей за час. Впрочем, судя по всему, это было давно, и на сайте Никита давно не появлялся. В июне этого года его жена Елена родила сына, причем подгадала это событие к собственному дню рождения.