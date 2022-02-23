Три брака, пять детей и восемь внуков: как живет и чем занимается сын Высоцкого Аркадий
В отличие от младшего брата Никиты, Аркадий не хочет зарабатывать на имени отца
В отличие от младшего брата Никиты, Аркадий не хочет зарабатывать на имени отца
У Владимира Высоцкого было три жены, но лишь «средняя» - Людмила Абрамова родила от него детей, Аркадия и Никиту. О младшем слышали все: он – директор музея имени своего отца, участвует во всех мероприятиях, ему посвященных, основал премию «Своя колея», был сценаристом фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой», вызвавшего недовольство многих поклонников творчества Владимира Семеновича. В общем, где говорят о Высоцком, там обязательно окажется Никита Владимирович.
Об Аркадии не известно практически ничего. Мало того, далеко не все знают, что у Высоцкого два сына. Все потому, что Аркадий Владимирович никогда не пользовался и не кичился родством, а жил так, как сам считал нужным.
Аркадий родился в 1962 году, через два года появился на свет Никита. Когда мальчишкам было шесть и четыре, их отец ушел к Марине Влади. Людмила Абрамова вышла замуж еще раз – за инженера Юрия Овчаренко, который и воспитывал пацанов.
Высоцкий с сыновьями общался, но редко, он ведь был в разъездах – концерты, съемки. Так что повидаться с Аркадием и Никитой удавалось пару-тройку раз в год. В общем, на их становление или выбор профессии повлиять ему не особо удавалось. Хотя, по словам Людмилы Абрамовой, он готов был помочь сыновьям поступить в любой вуз по их желанию. Однако они справились сами.
Аркадий учился в физико-математической школе, его страстью была астрономия. Поступал в МФТИ, набрал хорошие баллы за экзамены, но его не взяли из-за отца: в советское время женитьба на иностранке и разъезды по заграницам могли стоить карьеры не только самому человеку, но и его детям, даже если он давно не жил с ними. Тогда Аркадий пошел на факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Проучился там год, и вдруг понял, что все эти точные науки не для него.
К тому времени у парня уже была жена и маленький ребенок. Чтобы обеспечить семью, Аркадий отправился работать на золотые прииски. Пристроить его в артель помог друг отца Вадим Туманов, который руководил разработками.
- Он же еще в юности, рано женившись, отправился на золотые прииски, в артель – зарабатывать деньги семье. Его поставили работать на драгу – это такое мощное устройство, которое, скажем по-простому, намывает золото. «Через пару недель, – говорил Аркадий. – Мне все рубашки стали малы». Так заматерел, - вспоминает разговоры со старшим сыном Высоцкого журналист Алексей Беляков.
Вернувшись через два года с приисков, где он неплохо заработал, чтобы содержать семью уже с двумя детьми, Аркадий поступил во ВГИК.
- Я должна сказать, что при поступлении сыновей в творческие институты, — ни Никите в 1981 году, ни Аркадию в 1984 году, — фамилия отца помочь не могла. В эти годы фамилию «Высоцкий» произносили неохотно. Ну а ВГИК — это не то место, где Володин авторитет был особенно велик. Так что оба поступали скорее вопреки, чем благодаря своей фамилии, - рассказывает Людмила Абрамова в книге Валерия Перевозчикова «Правда смертного часа. Посмертная судьба».
Аркадий с юности писал стихи, но этим приемную комиссию института кинематографии не возьмешь. Представил на творческий конкурс повесть о своем детстве и юности. И стал студентом сценарного факультета. Впрочем, стихи писать не бросил. Его мать Людмила Абрамова вспоминала, что произведения Аркадия хвалили Валерий Золотухин и Леонид Филатов, что-то даже публиковали.
Однако в 1990-е сценарным мастерством и стихами было не прожить. А в 1991-м у него во втором уже браке родился третий его ребенок – сын Никита. И Аркадий пошел таксовать. Была в его биографии также должность пресс-секретаря Московской службы спасения. И работа на телевидении: редактором в программах Владимира Познера, в музыкально-развлекательной редакции Центрального телевидения, где ему как-то довелось делать передачу об отце.
И все же делом его жизни стали киносценарии и преподавание в родном ВГИКе.
- Мы познакомились давно, на одном кинопроекте. Я был сценаристом, и Аркадия позвали сценаристом. Он закончил ВГИК, сценарный факультет, был однокурсником Ренаты Литвиновой. Можно сказать, мы тогда подружились, крепко выпив. Потом еще раз и еще раз выпив. Только в результате Аркадий отказался от проекта, ему затея не понравилась, хотя неплохо платили. Он вообще производит впечатление человека абсолютно свободного. Не нравится – не делает. Деньги не имеют значения, - удивлялся Алексей Беляков.
На счету Аркадия Высоцкого более двадцати сценариев к художественным фильмам и сериалам. В четырех ранних картинах он еще и снялся в эпизодических ролях.
Его сценарий «Три дня до весны» в 2016 году победил в конкурсе Фонда кино. В 2019 году на экраны вышли три сериала, в которых он был одним из сценаристов: «Детектив на миллион», «Призраки Замоскворечья», «Чисто московские убийства – 2».
При этом он не любит публичности, не появляется на тусовках и не ведет соцсети. Его интервью можно пересчитать по пальцам. На памяти об отце он не зарабатывает, честно признаваясь, что не слишком-то успел с ним пообщаться за свою жизнь: ему было шесть, когда Владимир Семенович ушел из семьи, и 17, когда он умер. Потому рассказать Аркадий о нем может не много. Однако творчество отца он любит и часто обсуждает его со своими студентами.
- Были предложения написать сценарий художественного фильма о Высоцком. Были также проекты сделать на телевидении что-то еще. Но я отказываюсь от них. Мне кажется, что на фоне того информационного шквала, который сопутствует имени Высоцкого, что-то свое, сокровенное и серьезное просто не прозвучит и не будет услышано. Надо обождать. Может быть, даже еще лет десять… Мы уже понимаем, что он не остался в той эпохе, в которой жил. И чем дальше, тем больше все то, что связано с именем Высоцкого, будет очищаться от этой шелухи и шлака, которых сейчас – хоть отбавляй. Очень много интерпретаций, вранья… Порой это становится оскорбительным для памяти Высоцкого. Его ведь нет, чтобы ответить на все эти гадости… Мне не хочется вливаться в этот хор ни первой, ни второй, ни десятой скрипкой, - утверждал Аркадий Высоцкий в одном из своих малочисленных интервью в 2004 году.
В трех браках у Аркадия родилось пять детей. Отрадно, что они общаются друг с другом. Старшие Наталья и Владимир давно уехали с матерью в США. Наталью теперь зовут Наама Теплицки, она вышла замуж за религиозного еврея, и у них на сегодняшний момент семь детей. Семья живет в Питтсбурге.
Внучка Владимира Высоцкого, дочь Аркадия - Наталья выбрала в мужья религиозного еврея, поэтому ей пришлось сменить имя на Нааму.
Никита Аркадьевич, сын от второго брака, окончил исторический факультет и аспирантуру МГУ, работает в компании «Яндекс». Кроме того, на специализированных сайтах обнаружились объявления о том, что он занимается репетиторством по истории. Расценки 1500-2000 рублей за час. Впрочем, судя по всему, это было давно, и на сайте Никита давно не появлялся. В июне этого года его жена Елена родила сына, причем подгадала это событие к собственному дню рождения.
В третьем браке у Аркадия родились Михаил, которому сейчас 17, и Мария – ей 16 лет.