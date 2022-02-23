Амбиции оказались сильнее желания сохранить семью: названа причина развода Никиты Михалкова

В этом браке и Никита Михалков, и Анастасия Вертинская впервые стали родителями. Собственно, они и поженились, когда у них уже появился сын Степан. Этот брак, впрочем, долго не продлился. Степе было всего три года, когда Никита и Анастасия оформили развод.

«К маме известность пришла раньше — в 16 лет, после «Алых парусов». Отец прославился в 18, дебютировав в фильме «Я шагаю по Москве». Амбиции были у обоих, и они оказались сильнее желания сохранить семью. Тем не менее развестись они сумели достойно», - отметил Степан Михалков, который и сам уже давно является не только отцом, но и дедом.

Сын отметил, что видел Никиту Михалкова нечасто. Тот много работал, но, если была возможность, старался сам заниматься воспитанием детей (о т второго брака у него родилось еще трое наследников ). По словам Степана, было достаточно одного грозного вида или строгого голоса отца, чтобы все дети ходили по струнке.

«Он часто повторял: «Когда что-то делаешь, всегда думай о том, что скажу по этому поводу я или что сказала бы Таточка...» И это, представьте, работает и по сей день. К детям до сих пор отец относится достаточно скептически, я бы даже сказал, с долей иронии, несмотря на то, что мы все уже выросли. Мы вечно — и Аня, и Тема, и Надя, и я — выступаем в роли новобранцев. С ним постоянно чувствуешь себя на плацу в ранге солдата, тогда как он — всегда генерал! А ты никогда не будешь даже ефрейтором. Желание во всем лидировать у него очень сильно», - заключил старший сын Никиты Михалкова.