Ср, 23.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Амбиции оказались сильнее желания сохранить семью: названа причина развода Никиты Михалкова

Никита Михалков ФОТО: Mikhail Metzel

Никита Михалков был женат дважды. У него четверо детей и 12 внуков, пишет eg.ru.

Никита Михалков был интересен общественности не только благодаря своим киноработам, но и деталями личной жизни. Прославленный актер, режиссер дважды ходил под венец. Первой его супругой стала актриса Анастасия Вертинская. Они оформили отношения, будучи совсем молодыми.

В этом браке и Никита Михалков, и Анастасия Вертинская впервые стали родителями. Собственно, они и поженились, когда у них уже появился сын Степан. Этот брак, впрочем, долго не продлился. Степе было всего три года, когда Никита и Анастасия оформили развод.

«К маме известность пришла раньше — в 16 лет, после «Алых парусов». Отец прославился в 18, дебютировав в фильме «Я шагаю по Москве». Амбиции были у обоих, и они оказались сильнее желания сохранить семью. Тем не менее развестись они сумели достойно», - отметил Степан Михалков, который и сам уже давно является не только отцом, но и дедом.

Сын отметил, что видел Никиту Михалкова нечасто. Тот много работал, но, если была возможность, старался сам заниматься воспитанием детей (от второго брака у него родилось еще трое наследников). По словам Степана, было достаточно одного грозного вида или строгого голоса отца, чтобы все дети ходили по струнке.

«Он часто повторял: «Когда что-то делаешь, всегда думай о том, что скажу по этому поводу я или что сказала бы Таточка...» И это, представьте, работает и по сей день. К детям до сих пор отец относится достаточно скептически, я бы даже сказал, с долей иронии, несмотря на то, что мы все уже выросли. Мы вечно — и Аня, и Тема, и Надя, и я — выступаем в роли новобранцев. С ним постоянно чувствуешь себя на плацу в ранге солдата, тогда как он — всегда генерал! А ты никогда не будешь даже ефрейтором. Желание во всем лидировать у него очень сильно», - заключил старший сын Никиты Михалкова.
НАВЕРХ
Back