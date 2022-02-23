Амбиции оказались сильнее желания сохранить семью: названа причина развода Никиты Михалкова
Никита Михалков был женат дважды. У него четверо детей и 12 внуков, пишет eg.ru.
Никита Михалков был женат дважды. У него четверо детей и 12 внуков, пишет eg.ru.
Никита Михалков был интересен общественности не только благодаря своим киноработам, но и деталями личной жизни. Прославленный актер, режиссер дважды ходил под венец. Первой его супругой стала актриса Анастасия Вертинская. Они оформили отношения, будучи совсем молодыми.
В этом браке и Никита Михалков, и Анастасия Вертинская впервые стали родителями. Собственно, они и поженились, когда у них уже появился сын Степан. Этот брак, впрочем, долго не продлился. Степе было всего три года, когда Никита и Анастасия оформили развод.
«К маме известность пришла раньше — в 16 лет, после «Алых парусов». Отец прославился в 18, дебютировав в фильме «Я шагаю по Москве». Амбиции были у обоих, и они оказались сильнее желания сохранить семью. Тем не менее развестись они сумели достойно», - отметил Степан Михалков, который и сам уже давно является не только отцом, но и дедом.
Сын отметил, что видел Никиту Михалкова нечасто. Тот много работал, но, если была возможность, старался сам заниматься воспитанием детей (от второго брака у него родилось еще трое наследников). По словам Степана, было достаточно одного грозного вида или строгого голоса отца, чтобы все дети ходили по струнке.