Секс, наркотики и алкоголь: Фомин, Тодоренко, Агаларов признались в зависимостях

Всегда открыто о проблемах с наркотиками говорит Дана Борисова. По словам телеведущей, все началось со злоупотребления алкоголя, а затем продюсер подсадил ее на запрещенные препараты, уверяя, что они помогают сбросить вес. В итоге журналистка погубила не только здоровье, карьеру, но и отношения с близкими. Выбираться из зависимости было тяжело. К счастью, Дана смогла взять себя в руки и уже пять лет ведет трезвый образ жизни.

Правда, Борисова признается: у нее на какое-то время развилась другая зависимость — от бьюти-процедур. «Доходило до одержимости! Постоянно что-то доделывала, переделывала. Помню, когда в первый раз поставила нити, истерила так! Я доктору, который ставил, звонила днем и ночью», — откровенничала она в интервью Давиду Виннеру.

42-летний Эмин Агаларов в свою очередь рассказал о курении: «Периодами зависел от кальяна, сигарет». Михаил Шуфутинский же предпочитает спиртные напитки, а Алексей Кортнев и вовсе открыто назвал себя алкоголиком. «Ну и люблю вкусно поесть, плюс я очень люблю спать. Минимум 7-8 часов в сутки», — говорил артист.

31-летняя Регина Тодоренко поделилась, что, по мнению астролога, у нее есть предрасположенность к алкогольной зависимости. Однако звезда «Орла и решки» уверяет: пагубные пристрастия не про нее. «Я сильно люблю работать. Поэтому у меня всегда на чаше весов — работа или семья», — улыбалась звезда.