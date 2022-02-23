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Куда пойти и что сделать в День независимости Эстонии?

Флаг Эстонии. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock
В Эстонии 24 февраля большой праздник – День независимости Эстонской Республики. По этому случаю мы собрали для вас информацию о том, какие музеи, аттракционы – партнеры Tallinn Card работают в этот день.

 

Просим также обратить внимание на важное обстоятельство: в день, предшествующий государственному празднику, то есть 23 февраля, многие музеи и достопримечательности закрываются на 3 часа раньше обычного. Рекомендуем предварительно проверить на сайтах время их работы, пишет visittallinn.ee.

Гостей ждут 24.02.2022 музеи и достопримечательности:

Эстонский исторический музей – Здание большой гильдии (10-18)

Эстонский военный музей - Музей генерала Лайдонера (11-18)

Эстонский музей театра и музыки (10-18)

Эстонский музей здоровья (10-18)

Эстонский музей под открытым небом (касса 10-17, парк 10-19)

Fotografiska Tallinn (10-17)

Тюремные камеры КГБ (11-18)

Летная гавань, Эстонский морской музей (10-17)

Городская стена: башни Нунна, Сауна и Кулдьяла (11-16)

Исторический центр Маарьямяэ – Маарьямяэ конюшни, Замок Маарьямяэ, Эстонский музей кино (10-18)

Комната марципана (8-18)

Музей оккупаций и свободы Vabamu (8-18)

Музей и туристический центр Толстая Маргарита (10-17)

Фабрика изобретений PROTO (11-18)

Таллиннский ботанический сад (11-16)

Таллиннский зоопарк (9-15)

Таллиннский музей рыцарских орденов (10-17)

Таллиннская телебашня (12-21)

Домский собор (10-16)

Старый доминиканский монастырь и монастырская галерея (10-17)

Места развлечений:

Спа Elamus в Мустамяэ (10-23)

Мультимедийное художественное пространство Digitiva (12-20)

Интерактивный научный центр SkyLab в парке Super Skypark (12-21)

Обзорное колесо Skywheel (12-21)

Игровой и батутный центр Super Skypark (10-21)

Каток на улице Harju (10-22)

Кафе, рестораны:

Кафе Fotografiskа (10-17)

Kehrwieder Chocolaterie (8-23)

Кафе Maru (10-17)

Замковое кафе (10-18)

PROTO кафе (12-16)

Ресторан Kaerajaan (12-23)

Ресторан Olde Hansa (12-23)

Ресторан Riviera Palais Brasserie (12-23)

Ресторан Таллиннской Телебашни (12-21)

Экскурсии:

прогулочный тур по Старому городу с аудиогидом

Прогулочный тур с iPod – аудиогид

Аудиогид и электронная книга для скачивания

C Tallinn Card можно бесплатно пользоваться таллиннским общественным транспортом.

Кроме уже перечисленного, в Таллинне есть масса других познавательных мест. Подробнее смотрите на туристическом сайте Таллинна: visittallinn.ee.

На ваши вопросы вам ответят также в Таллиннском туристическом инфоцентре – 24 февраля мы обслуживаем вас с 9.00 до 18.00.

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