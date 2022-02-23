Куда пойти и что сделать в День независимости Эстонии?
Гостей ждут 24.02.2022 музеи и достопримечательности:
Эстонский исторический музей – Здание большой гильдии (10-18)
Эстонский военный музей - Музей генерала Лайдонера (11-18)
Эстонский музей театра и музыки (10-18)
Эстонский музей здоровья (10-18)
Эстонский музей под открытым небом (касса 10-17, парк 10-19)
Fotografiska Tallinn (10-17)
Тюремные камеры КГБ (11-18)
Летная гавань, Эстонский морской музей (10-17)
Городская стена: башни Нунна, Сауна и Кулдьяла (11-16)
Исторический центр Маарьямяэ – Маарьямяэ конюшни, Замок Маарьямяэ, Эстонский музей кино (10-18)
Комната марципана (8-18)
Музей оккупаций и свободы Vabamu (8-18)
Музей и туристический центр Толстая Маргарита (10-17)
Фабрика изобретений PROTO (11-18)
Таллиннский ботанический сад (11-16)
Таллиннский зоопарк (9-15)
Таллиннский музей рыцарских орденов (10-17)
Таллиннская телебашня (12-21)
Домский собор (10-16)
Старый доминиканский монастырь и монастырская галерея (10-17)
Места развлечений:
Спа Elamus в Мустамяэ (10-23)
Мультимедийное художественное пространство Digitiva (12-20)
Интерактивный научный центр SkyLab в парке Super Skypark (12-21)
Обзорное колесо Skywheel (12-21)
Игровой и батутный центр Super Skypark (10-21)
Каток на улице Harju (10-22)
Кафе, рестораны:
Кафе Fotografiskа (10-17)
Kehrwieder Chocolaterie (8-23)
Кафе Maru (10-17)
Замковое кафе (10-18)
PROTO кафе (12-16)
Ресторан Kaerajaan (12-23)
Ресторан Olde Hansa (12-23)
Ресторан Riviera Palais Brasserie (12-23)
Ресторан Таллиннской Телебашни (12-21)
Экскурсии:
прогулочный тур по Старому городу с аудиогидом
Прогулочный тур с iPod – аудиогид
Аудиогид и электронная книга для скачивания
C Tallinn Card можно бесплатно пользоваться таллиннским общественным транспортом.
Кроме уже перечисленного, в Таллинне есть масса других познавательных мест. Подробнее смотрите на туристическом сайте Таллинна: visittallinn.ee.
На ваши вопросы вам ответят также в Таллиннском туристическом инфоцентре – 24 февраля мы обслуживаем вас с 9.00 до 18.00.