Барановская вышла в свет в траурном виде после слухов о новой пассии Лепса

После развода имя Григория Лепса не сходит со страниц скандальной хроники. Сначала все обсуждали срыва артиста, который даже угодил в больницу. Потом всплыли слухи о возможном романе ныне уже бывшей жены певца Анны Шаплыковой. К слову, в окружении самого Григория Викторовича верят, что он и Анна еще смогут сойтись.

Вот только Лепс уже, по всей видимости, не надеется вернуть экс-супругу. В минувшие выходные в Сети разлетелось видео, на котором исполнитель хита «Самый лучший день» нежничает с другой. Причем это была не Юлия Барановская, с которой артисту уже много месяцев приписывают роман. Григорий Викторович флиртовал на камеру с красавицей-блондинкой, которой оказалась «Мисс Львов-2018» Наталья Болюх. 27-летнюю модель тут же записали в любовницы 59-летнему Лепсу.