Близкие певицы МакSим могут отправиться в тюрьму за махинации с ее имуществом

Кто именно пытался присвоить ее богатства (да и какие - дома, квартиры, машины?), звезда не разглашает. Прояснить ситуацию могли бы судебные дела, но таковых ни в базе судов общей юрисдикции Москвы, ни в базе мировых судей журналисты не обнаружили - похоже, иск Марина Максимова пока не подавала.

Между тем, звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что в этом случае лучше обращаться в полицию.

- Проанализировав заявления МакSим, можно сделать предположение о наличия состава преступления в порядке ст. 327 УК РФ (подделка документов) и злоупотребления доверием - ст. 165 УК РФ, - сообщил Андрей Алешкин. - По совокупности наказание может составить до 5 лет лишения свободы. Я бы посоветовал сначала обратиться в полицию, возбудить уголовное дело, провести графологическую экспертизу, установить факт подделки, а уже потом обращаться в суд, имея на руках доказательства вины.

По словам эксперта, инструментов для доказательства вины в уголовном деле больше, чем в гражданском.