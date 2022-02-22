Бритни Спирс начала работу над мемуарами о жизни под опекой отца

Сделка певицы с нью-йоркским издательством Simon & Schuster стала одной из самых крупных в истории публикации мемуаров, в которых она расскажет о своем жизненном пути, карьере и отношениях с семьей.

По данным источника издания, Simon & Schuster выплатит Спирс гонорар в 15 миллионов долларов за права на публикацию книги. Такую же сумму получил бывший президент США Билл Клинтон в 2001 году за мемуары «Моя жизнь».

Сделка со Спирс станет одной из крупнейших за все время, не считая мемуары Барака и Мишель Обамы. Права на публикацию книг бывшей президентской четы были проданы за рекордную для нехудожественной литературы сумму – более 60 миллионов долларов.

Мемуары Спирс станут ответом на книгу ее младшей сестры Джейми Лин «Things I Should Have Said» («О чем мне следовало рассказать»), выпущенную в январе. Бритни обвинила сестру во лжи и спекуляции на своем имени ради денег. Певица также написала в инстаграме, что у нее накопилось множество историй о родственниках, которые просто стояли в стороне, пока она переживала унизительное опекунство (позже пост был удален).

40-летняя Спирс находилась под опекой своего отца Джеймса Спирса с 2008 года. Все это время он контролировал личные и финансовые дела дочери, включая ее лечение, безопасность и карьеру. В 2021 суд Лос-Анджелеса вынес решение отстранить Джеймса Спирса от опекунства. Контроль за финансами певицы временно передали бухгалтеру Джону Забелу, а обязанности временного опекуна – менеджеру Джоди Монтгомери.

Бритни Спирс также обвинила свою мать в тайном сговоре с отцом и своего бывшего менеджере Лу Тейлор в причастности к установлению опекунства.