«Я как Федерико Феллини»: в Эстонию приезжают Galibri и Mavik

Галибри и Мавик - новый известный дуэт постсоветского пространства, в который входят Евгений Трухин (Галибри) и Александр Фоменкоф (Мавик). Их дуэт был создан совершенно случайно и поначалу они даже не верили в большой успех, но после выхода первого сингла «Федерико Феллини» их мнение изменилось. Всего за несколько дней они стали известны не только в России, но и за ее пределами. Их песню прослушали более восьми миллионов раз за несколько дней. После такого успеха было принято решение продолжить работу с дуэтом и создавать новые композиции. Сегодня они начинающие артисты мирового развлекательного бизнеса, и их приглашают на различные мероприятия, от частных вечеринок до крупных фестивалей.
Евгений Трухин (Галибри) - родился в селе Бельтюг Кировской области. Он известен как саунд-продюсер. Он приложил свою руку к написанию таких известных песен, как «Краш» для Клавы Коки и Нилетто), «Ягода-малинка» для HABIB, «Не корона» для Ваван и Ноггано.
Александр Фоменкоф (Мавик) - Родился 31 мая 1984 года в городе Белая Калитва Ростовской области. Владелец звукозаписывающей компании FOMENKOF music. Благодаря ему в мире развлечений появились новые имена, такие как HABIB, САМЕДЛИ, БУГИМЕН и другие. Он счастлив в браке со своей женой Светланой, у них есть дочь по имени Александра.
Концерт пройдет 22 апреля в MJClub, по адресу Парда 9, Таллинн.
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