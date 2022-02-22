«Я как Федерико Феллини»: в Эстонию приезжают Galibri и Mavik

Галибри и Мавик - новый известный дуэт постсоветского пространства, в который входят Евгений Трухин (Галибри) и Александр Фоменкоф (Мавик). Их дуэт был создан совершенно случайно и поначалу они даже не верили в большой успех, но после выхода первого сингла «Федерико Феллини» их мнение изменилось. Всего за несколько дней они стали известны не только в России, но и за ее пределами. Их песню прослушали более восьми миллионов раз за несколько дней. После такого успеха было принято решение продолжить работу с дуэтом и создавать новые композиции. Сегодня они начинающие артисты мирового развлекательного бизнеса, и их приглашают на различные мероприятия, от частных вечеринок до крупных фестивалей.