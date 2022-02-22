Не прикасайтесь к этим пяти местам в самолете: турагент рассказал важные правила

Не прикасайтесь к карману на спинке кресла – там много бактерий. Перед поездкой приобретите антисептик и одноразовые перчатки, которые следует одеть в течение полета и сменить несколько раз. В кармане часто оставляют журнал, где есть меню с едой и напитками, к которому прикасались тысячи людей. Сначала подумайте: действительно ли вы хотите его смотреть?!