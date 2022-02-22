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Не прикасайтесь к этим пяти местам в самолете: турагент рассказал важные правила

Салон самолета. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Чтобы добраться до места назначения, нужно покупать билет на авиарейс и учесть 5 правил для безопасного полета. Турагент Татьяна в своем ТикТок рассказала, к чему не стоит прикасаться на борту, чтобы обезопасить путешественников от казусов, пишет Сегодня.

1 – подголовник кресла

Здесь нашли больше всего бактерий среди всех поверхностей на борту самолета. Кишечная палочка одна из них.

2 – карман на спинке кресла пассажира, который спереди

Не прикасайтесь к карману на спинке кресла – там много бактерий. Перед поездкой приобретите антисептик и одноразовые перчатки, которые следует одеть в течение полета и сменить несколько раз. В кармане часто оставляют журнал, где есть меню с едой и напитками, к которому прикасались тысячи людей. Сначала подумайте: действительно ли вы хотите его смотреть?!

3 – ручка на двери уборной и кнопка смыва на унитазе

Все туристы пользуются туалетом на борту самолета. Надевайте одноразовые перчатки, когда будете прикасаться к двери или смывать воду в туалете.

4-5 – раздвижной столик и ремень безопасности

Перед использованием столика рекомендуем протереть его антисептиком, а также застежку ремня безопасности. Делайте это в одноразовых перчатках.

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