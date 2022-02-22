Не прикасайтесь к этим пяти местам в самолете: турагент рассказал важные правила

1 – подголовник кресла
Здесь нашли больше всего бактерий среди всех поверхностей на борту самолета. Кишечная палочка одна из них.
2 – карман на спинке кресла пассажира, который спереди
Не прикасайтесь к карману на спинке кресла – там много бактерий. Перед поездкой приобретите антисептик и одноразовые перчатки, которые следует одеть в течение полета и сменить несколько раз. В кармане часто оставляют журнал, где есть меню с едой и напитками, к которому прикасались тысячи людей. Сначала подумайте: действительно ли вы хотите его смотреть?!
3 – ручка на двери уборной и кнопка смыва на унитазе
Все туристы пользуются туалетом на борту самолета. Надевайте одноразовые перчатки, когда будете прикасаться к двери или смывать воду в туалете.
4-5 – раздвижной столик и ремень безопасности
Перед использованием столика рекомендуем протереть его антисептиком, а также застежку ремня безопасности. Делайте это в одноразовых перчатках.