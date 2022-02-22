Среди фанов группы Citi Zēni, которая представит Латвию на Евровидении, есть эко-активистка Грета Тунберг

Как отметил портал Sejas, Тунберг - одна из 9000 фолловеров группы на их официальной Instagram-странице.

ФОТО: скриншот с Instagram/citi_zeni

12 февраля победителем латвийского национального отбора на "Евровидение" Supernova-2022 стала группа Citi Zēni с песней Eat Your Salad. И жюри, и зрители поставили их на первое место. Коллектив получил 50 566 голосов (в ходе телефонного голосования).