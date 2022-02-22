Актриса Татьяна Доронина попала в больницу

Утверждается, что 88-летняя актриса попала в больницу давно, у нее был выявлен COVID-19. Известно, что состояние пациентки осложняется сопутствующими заболеваниями. Доронина находится в эмоционально нестабильном состоянии, поэтому медики применяют седативные препараты.

По информации Mash, легкие народной артистки поражены на 20 процентов справа и на 16 процентов слева. Однако врачи наблюдают положительную динамику по КТ.

В ноябре 2019 года сообщалось, что Татьяна Доронина попала в больницу. Официальная причина ее госпитализации была неизвестна. Тогда отмечалось, что актриса похудела более чем на 20 килограммов из-за стресса.