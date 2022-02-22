Авраам Руссо подаёт в суд на музыканта, присвоившего себе его песню

Однако, радостное событие омрачил неприятный инцидент. За несколько дней до премьеры певец и его саунд-продюсер Артём Орлов обнаружили, что фрагменты их композиции буквально присвоил себе другой музыкант и уже даже опубликовал её в интернете. О подробностях скандальной истории сообщает sobesednik.ru.

По словам артиста, новой песней он планировал сильно удивить своего зрителя, так как композиция записана в совершенно неожиданном для него стиле – поп-рок. Но так вышло, что незадолго до выхода композиции в свет, неприятно удивился сам певец.

– Не успел я даже до конца выйти на полноценную премьеру новой песни «Дым без огня», как приходится влезать в судебные разборки, – вздыхает Авраам Руссо. – Я достаточно долго работал над этой композицией вместе со свои соавтором и саунд-продюсером Артёмом Орловым. Нигде её ещё не выкладывал. Да, были моменты, когда Артём на эмоциях публиковал какие-то фрагменты в Instagram. Это были какие-то моменты из рабочего процесса в студии звукозаписи. А в итоге коллеги прислали Артёму якобы творение другого музыканта, в котором явно слышны те самые фрагменты из нашей песни.

По словам певца, в суд он обратится в ближайшее время.

– То лицо, что украло наши задумки, видимо, не понимает, что мы зарегистрировали все права, – продолжает певец. – У нас все юридически грамотно и чётко оформлено. Но факт плагиата все равно возник, причём, в самый неподходящий момент. Конечно, на такой недобросовестный поступок, мы дадим наш юридический ответ.

С одной стороны, я рад, что песня, не успев выйти на мировые музыкальные площадки, уже сильно приглянулась другому музыканту. Но с другой стороны, неприятно, что так незаконно и нагло этим человеком «присвоена». Все это мне сильно подпортило настроение. Какой-то малоизвестный музыкант с помощью нашей песни захотел мгновенно стать популярным и для этого незаконно присвоил себе наш труд. Такое поощрять просто недопустимо!

Саунд-продюсер Артём Орлов так же, как и Руссо, до глубины души расстроен из-за сложившейся ситуации.