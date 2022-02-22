В ожидании ДНК-теста. Первый внебрачный сын Абдулова взял его фамилию, а второй врет про семью

Так как единственная законная наследница Александра Абдулова — дочь Евгения — не дает свой биоматериал, на это пошла племянница актера. Она предоставила для исследования рубашки, обувь, зажигалки и шарф матери. Правда, сразу сказала: «Никого здесь родного нет. Считаю, что люди хотят нажиться на фамилии. А то фото было подложено».

Речь идет о снимке, который нашли в кармане пиджака звезды Александра Гаврииловича. В кадре маленький мальчик, а сзади надпись: «Саша, это твой сын. Оля». После нескольких месяцев поисков ребенка на фотографии откликнулся Александр Коваль — бывший бизнесмен, а ныне начинающий актер. Он рассказал, что, когда увидел фото в газете, обомлел и пошел к матери. Ольга и призналась ему в романе с народным артистом.

Другой же «сын» Сергей Шиподько появился за полгода до объявления Александра. Ему тоже о романе со звездой рассказала мать — женщина, к слову, уже умерла. Шиподько очень хочет установить родство при помощи ДНК. Мужчина живет в Петербурге, работает актером и музыкантом и уже… сменил фамилию в соцсетях на «Абдулов». «Я буду менять паспорт, если сегодня скажут, что я сын», — говорит артист в эфире шоу «Пусть говорят» Первого канала. Его мечта — назвать театр именем предполагаемого отца.

А вот что касается мальчика с фото — Александра Коваля, тот здесь ситуация закручивается весьма странным образом. В прошлых эфирах он утверждал, что мать растила его одна, а отчество дала в честь деда.

Сегодня на программу пришла его соседка, которая, посмотрев выпуск, была возмущена. Она сказала: «Я знала эту семью и прекрасно была знакома с отцом Александра — Виктором. С Ольгой общались еще после концерта авторской песни в 2002 году. И она никогда не рассказывала о том, что подрабатывала на киностудии».

Эксперты в студии тут же засомневались в правдивости слов Коваля, который, к слову, не появился в этом выпуске.

Зато ведущий Дмитрий Борисов рассказал другие интересные детали про второго предполагаемого наследника. Редакторы «Пусть говорят» отправились в Майкоп, в те места, где жил Шиподько, и нашли дом, расспросили соседей. Одна из женщин огорошила признанием. «Я видела Абдулова у нас в парке. Однажды он приходил сюда, а Нина сказала: «Это мой муж». Я слышала, что был у нее какой-то муж, а тут сидела на лавочке, и мне его показали. Да, это был Абдулов. Он приходил к сыну», — заявила пожилая соседка.