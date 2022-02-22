Житель Эльва о ситуации на дороге: почему каждую зиму должны быть эти гигантские и опасные дыры?

В группе ELVA в Facebook один из жителей пишет: «В Эльва сегодня, на улице Кярнери, встреча с мощной выбоиной — колесо почти провалилось. Далее было еще 3-4 глубоких дыры, которых удалось избежать. Насколько же тяжело эти выбоины убрать? Есть ли вразумительное объяснение, почему каждую зиму должны быть эти гигантские и опасные дыры?»

Дорожные условия на небольших улицах особенно сложные. ФОТО: Erakogu

Многие другие жители Эльва также жалуются на ямы на дорогах. «Глубокие ямы, полные воды на улице Эха! Сегодня наткнулся на одну, теперь смотрю внимательнее! NB! Эта улица была отремонтирована в прошлом году, как в программе «Возможно только в России», пишет Юлле.

Однако у одного человека случилось так, что в результате попадания в яму шина лопнула. «Также есть глубокая яма на улице Пуйестеэ, машина наехала на нее, и я была вынуждена проехать через нее, а скорость была очень низкой… в результате лопнуло переднее колесо», — говорит Леа. «Проедьтесь по улице Рукки. Посмотрите, как машина себя ведет. Моя машина, например, сейчас ремонтируется из-за этого», — пишет Светлана. «Если вы проезжаете такую выбоину, по возможности остановитесь и сделайте фото/видео автомобиля и самой ямы. Доказательства, на основании которых можно будет требовать компенсацию от владельца дороги в случае необходимости ремонта автомобиля», — советует Вальмар.

Ямы около детского сада в Эльва. ФОТО: Erakogu

В комментариях к посту в группе ELVA горожане также обеспокоены дорогами возле детских садов. «Дороги вокруг детского сада "Ыннесеэн" тоже полны ям», — говорит Кади.

И таких комментариев великое множество.

Объясняет заместитель волостного старейшины Кристьян Вилу

Elu24 попросил у волостной управы Эльва прокомментировать состояние дорог. Заместитель волостного старейшины Кристьян Вилу отвечает, что выбоины на улице Кярнери уже убраны. «Со временем будет происходить постепенное улучшение городских дорог», — говорит Вилу.

Можно ли предотвратить появление ям? «Предотвратить их появление практически невозможно, требуется капитальный ремонт всех неотремонтированных улиц. Образование дыр связано с совпадением нескольких факторов. Во-первых, старое дорожное покрытие и недостаточный базовый слой. В холодную погоду земля поднимается и в дорожном покрытии появляются трещины. Днем в трещины поступает талая вода, которая ночью замерзает и усугубляет трещину. Каждая машина, которая проедет через нее, начинает расширять дыру», — поясняет заместитель волостного старейшины.