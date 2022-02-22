Житель Эльва о ситуации на дороге: почему каждую зиму должны быть эти гигантские и опасные дыры?

Жители Эльва обеспокоены выбоинами на дорогах. Это проблема появляется каждую зиму, и возникает вопрос о том, являются ли опасные дыры неизбежностью, которую нужно принять, или все же можно что-то сделать для предотвращения их появления. Elu24 спросил у волостной управы Эльва, есть ли надежда на улучшение состояния дорог.
В группе ELVA в Facebook один из жителей пишет: «В Эльва сегодня, на улице Кярнери, встреча с мощной выбоиной — колесо почти провалилось. Далее было еще 3-4 глубоких дыры, которых удалось избежать. Насколько же тяжело эти выбоины убрать? Есть ли вразумительное объяснение, почему каждую зиму должны быть эти гигантские и опасные дыры?»
Многие другие жители Эльва также жалуются на ямы на дорогах. «Глубокие ямы, полные воды на улице Эха! Сегодня наткнулся на одну, теперь смотрю внимательнее! NB! Эта улица была отремонтирована в прошлом году, как в программе «Возможно только в России», пишет Юлле.
Однако у одного человека случилось так, что в результате попадания в яму шина лопнула. «Также есть глубокая яма на улице Пуйестеэ, машина наехала на нее, и я была вынуждена проехать через нее, а скорость была очень низкой… в результате лопнуло переднее колесо», — говорит Леа. «Проедьтесь по улице Рукки. Посмотрите, как машина себя ведет. Моя машина, например, сейчас ремонтируется из-за этого», — пишет Светлана. «Если вы проезжаете такую выбоину, по возможности остановитесь и сделайте фото/видео автомобиля и самой ямы. Доказательства, на основании которых можно будет требовать компенсацию от владельца дороги в случае необходимости ремонта автомобиля», — советует Вальмар.
В комментариях к посту в группе ELVA горожане также обеспокоены дорогами возле детских садов. «Дороги вокруг детского сада "Ыннесеэн" тоже полны ям», — говорит Кади.
И таких комментариев великое множество.
Объясняет заместитель волостного старейшины Кристьян Вилу
Elu24 попросил у волостной управы Эльва прокомментировать состояние дорог. Заместитель волостного старейшины Кристьян Вилу отвечает, что выбоины на улице Кярнери уже убраны. «Со временем будет происходить постепенное улучшение городских дорог», — говорит Вилу.
Можно ли предотвратить появление ям? «Предотвратить их появление практически невозможно, требуется капитальный ремонт всех неотремонтированных улиц. Образование дыр связано с совпадением нескольких факторов. Во-первых, старое дорожное покрытие и недостаточный базовый слой. В холодную погоду земля поднимается и в дорожном покрытии появляются трещины. Днем в трещины поступает талая вода, которая ночью замерзает и усугубляет трещину. Каждая машина, которая проедет через нее, начинает расширять дыру», — поясняет заместитель волостного старейшины.
«Чтобы в будущем было меньше дыр, необходимо направить больше инвестиционных средств на ремонт дорог и улиц», — говорит Вилу.