Неизвестный рисунок Матисса нашли в куче мусора

По словам оценщика-аукциониста Женнифер Премпье-Роллан , картину она обнаружила в одном из домов в департаменте Вар при осмотре имущества, оформляя опекунство.

Около года назад эта же оценщица нашла эскиз к портрету Элен Мерсье, урожденной княгини Голицыной, утерянный с 1948 года. Как оказалось, рисунок хранился в шкафу жительницы коммуны Маноск (департамент Альпы Верхнего Прованса). В мае 2021 года эскиз продали на аукционе за €220 тыс.