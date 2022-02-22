Неизвестный рисунок Матисса нашли в куче мусора
Неизвестный рисунок художника Анри Матисса нашли в куче мусора на юго-востоке Франции, передает Gazeta.ru.
Неизвестный рисунок художника Анри Матисса нашли в куче мусора на юго-востоке Франции, передает Gazeta.ru.
По словам оценщика-аукциониста Женнифер Премпье-Роллан, картину она обнаружила в одном из домов в департаменте Вар при осмотре имущества, оформляя опекунство.
Рисунок является женским портретом. Его хранили в картонной коробке под кучей мусора.
Сейчас рисунок проходит искусствоведческую экспертизу.
Около года назад эта же оценщица нашла эскиз к портрету Элен Мерсье, урожденной княгини Голицыной, утерянный с 1948 года. Как оказалось, рисунок хранился в шкафу жительницы коммуны Маноск (департамент Альпы Верхнего Прованса). В мае 2021 года эскиз продали на аукционе за €220 тыс.