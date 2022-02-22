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Неизвестный рисунок Матисса нашли в куче мусора

Хлам. Иллюстративное фото ФОТО: Domosedi.ru

Неизвестный рисунок художника Анри Матисса нашли в куче мусора на юго-востоке Франции, передает Gazeta.ru.

По словам оценщика-аукциониста Женнифер Премпье-Роллан, картину она обнаружила в одном из домов в департаменте Вар при осмотре имущества, оформляя опекунство.

Рисунок является женским портретом. Его хранили в картонной коробке под кучей мусора.

Сейчас рисунок проходит искусствоведческую экспертизу.

Около года назад эта же оценщица нашла эскиз к портрету Элен Мерсье, урожденной княгини Голицыной, утерянный с 1948 года. Как оказалось, рисунок хранился в шкафу жительницы коммуны Маноск (департамент Альпы Верхнего Прованса). В мае 2021 года эскиз продали на аукционе за €220 тыс.

Мужчина идет на выставку Анри Матисса.  ФОТО: JAVIER SORIANO/AFP
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