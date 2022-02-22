Неочевидные советы: как сохранить борщ красным
В этом нет ничего сложного. Главное — разобраться, почему блюдо получает другой цвет, пишет wday.ru.
В этом нет ничего сложного. Главное — разобраться, почему блюдо получает другой цвет, пишет wday.ru.
Насыщенный вкус и аромат борща приносят большое удовольствие во время еды. Однако у некоторых хозяек этот суп в процессе приготовления становится оранжевым, а темно-вишневый цвет куда-то уходит. Как же сделать, чтобы борщ получился красным?
Придать супу бордовый оттенок можно с помощью разных способов. Также нужны пробы, которые в дальнейшем помогут сварить красный борщ.
Добавь кислоту
Цвет борща во многом зависит от свеклы: выбирай салатную, имеющую темно-бордовый оттенок. Не закладывай ее в суп слишком рано и вари около 10−15 минут. Также в борщ для сохранения цвета добавляй кислоту. К ней относятся:
томатная паста — ее кладут в свеклу, которую пассеруют на сковороде отдельно от других овощей;
винный или яблочный уксус — перед пережаркой сбрызни им свеклу, но постарайся не переборщить;
лимонный сок подходит для тех, кто не любит уксус; кладется небольшое количество в начале пассерования.
При обжаривании свеклы, чтобы она сохранила цвет, можно добавить туда 1−2 ст. л. сахара. Этот овощ кладется в борщ в последнюю очередь, иначе он повлияет на цвет картошки и капусты в процессе варки.
Как сохранить борщ красным: способы
Не всем людям нравятся обжаренные овощи, которые затем добавляются в первое блюдо. В таком случае борщ можно сделать бордовым без этого процесса. Существуют и другие способы для закрепления нужного оттенка:
Вынь из готового бульона мясо и опусти туда очищенную свеклу. Положи в блюдо остальные овощи и вари его дальше. Через 15 минут достань свеклу. Дождись приготовления супа, а затем уже натри ее в миску.
Свари овощ в кожуре. Для этого сначала вымой свеклу, а потом опусти в кастрюлю на час. Не соли воду, иначе овощ станет жестким. Теперь натри ее и помести в сваренный борщ, который готовь после этого еще 2 минуты.
Очисти свеклу. Натри ее в сыром виде на терке. Положи в металлическую миску и залей горячей водой. Теперь начинай делать борщ, а когда доведешь его до готовности, положи в блюдо свеклу. Прокипяти еще 5 минут.
Теперь ты знаешь, как получить красный оттенок при варке борща. Если в первый раз правильно приготовить такое блюдо не получится, попытайся сделать это снова. Запасись терпением, тогда родные будут нахваливать твой ароматный борщ насыщенного цвета.