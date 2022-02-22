Авитаминоз после зимы: лучшие продукты, которые подарят силы организму

Приход весны — долгожданное событие, но нередко в этот период появляется сонливость, хандра и общий упадок сил. Чтобы проснуться вместе с природой от зимнего сна, необходимо справиться с авитаминозом.

Критический дефицит витаминов в организме характеризуется общей ослабленностью. Сонливость — один из первых симптомов. Сон может быть полноценным, но днем все равно ощущается нехватка энергии. Авитаминоз мгновенно влияет на продуктивность работы мозга. Память, внимательность, усидчивость и координация ухудшаются. Кроме того, страдать может даже характер, так как при недостатке витамина С человек становится раздражительным.

Однако не стоит забывать, что полный авитаминоз — это редкость. Как правило, к концу зимы в организме не хватает одной витаминной группы. Определить конкретный список практически невозможно, поэтому врачи предпочитают назначать полный витаминный курс. Но какие витамины нужны организму в начале весны и где они содержатся?

Любая здоровая пища содержит ряд витаминов и минералов. Каждая из групп обладает собственными полезными свойствами. Для профилактики авитаминоза разнообразьте свое меню полезными продуктами наиболее актуальной в вашем случае категории. Лучше, если они будут свежими, так как в процессе готовки овощи и фрукты теряют часть полезных веществ.

Источники витамина C

К началу весны аскорбиновой кислоты не хватает практически всем. Основная задача этого витамина — поддерживать иммунитет в рабочем состоянии. Большое количество витамина С содержится в облепихе, яблоках, черной смородине, шиповнике, клубнике, киви, зелени, капусте, щавеле, бобовых и цитрусовых. Кстати, будет неправильно думать, что цитрусовые лидируют по содержанию витамина С, — это заблуждение. Из всех этих продуктов рекордсменом является киви.

Источники витамина D

Этот витамин называют «солнечным», потому что он вырабатывается в организме самостоятельно при воздействии на поверхность кожи прямых солнечных лучей. Неудивительно, что после суровой зимы нам его не хватает. Важность витамина D заключается в том, что именно с его помощью усваивается жизненно важный кальций. Витамин D содержится в рыбьем жире, яичном желтке, икре, печени, сливочном масле, молоке и грецких орехах. Для курса оздоровления достаточно ежедневно съедать 5-7 единиц любых из этих продуктов.

Источники витамина В1

Основная задача витамина В1, или, как его еще называют, тиамина — контролировать работу нервной системы. Он вырабатывается микрофлорой кишечника самостоятельно, но эта доза не является недостаточной. Поэтому для поддержания хорошего настроения рекомендуется есть гречневую, рисовую, пшеничную кашу или муку, дрожжи, овёс, фасоль, свинину или говядину. Если ваша диета достаточно сбалансирована, и вы ежедневно едите каши, то вам не грозит дефицит тиамина.

Источники витамина В2

Это витамин роста, особенно актуальный для детей до 18 лет. Также витамин В2 отвечает за гемоглобин в крови и способствует заживлению. Большое количество рибофлавина (витамина В2) содержится в рыбных продуктах, мясе, яйцах, молоке, крупах и дрожжах. Суточная доза витамина В2 содержится в двух яйцах.

Источники витамина Е

Токоферол часто называют витамином молодости. Прямое его назначение — контроль половых желез и мышечной ткани. Для профилактики и лечения в повседневный рацион необходимо включать шиповник, оливковое масло и яичный желток. Также большое количество витамина Е содержится в зеленых листьях щавеля и салата.

Источники витамина A