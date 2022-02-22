Сколько можно фотошопа: на новых фото 63-летняя Мадонна похожа на подростка

Американская поп-исполнительница Мадонна давненько вызывает неудовольствие в Сети, размещая в своем Инстаграме настолько отретушированные фото, что даже ярые фанаты артистки не могут ее узнать.

Новая публикация 63-летней поп-дивы и вовсе озадачила поклонников, настолько неожиданный образ был ею выбран. Так, Мадонна взялась позировать в модном наряде, состоящем из прозрачного белого топа, дутого жилета и черных лосин с принтом. Свой образ она дополнила очками в массивной оправе, кожаными митенками (перчатки без пальцев), сумкой Louis Vuitton и множеством золотистых браслетов. В кадре также присутствуют видеокамера, сигара и бокал вина.

«Пытаюсь снять фильм… Это действительно сложно! По-другому и быть не может!» — подписала свой пост звезда.

Публикация, хоть и вызвала недоумение подписчиков, все же собрала 163 тысячи лайков. Однако, помимо лайков, пост вызвал множество вопросов у пользователей. В частности, юзеров возмутил столь явный фотошоп на лице Мадонны, что ее можно было принять либо за подростка, либо за члена семейства Кардашьян. «С таким мощным фотошопом ты выглядишь как 16-летняя школьница!», «Зачем ты строишь из себя Кардашьян?», «На этом снимке я вижу только Ким Кардашьян», – выражали поклонники свое недоумение.

Кое-кто даже осмелился напомнить Мадонне, что она является иконой и поп-идолом, и ей нет нужды скрывать свое лицо под маской ретуши: она уже заслужила любовь и уважение публики.