Близкие Фриске опровергли давние слухи вокруг ее беременности

Наталья Фриске ответила всем интересующимся в Instagram, что ее сестра никогда не прибегала к вспомогательным репродуктивным технологиям и маленький Платон был зачат естественным способом.

«Меня больше всего бесит, когда эти гадости говорят. ЭКО Жанна никогда не делала. Если бы она делала ЭКО, то раньше бы родила. Она всегда была за естественную беременность», — заявил отец покойной звезды.

Сама Жанна еще в интервью на последних месяцах беременности говорила, что ребенок стал для нее приятной неожиданностью. На тот момент она не так долго состояла в отношениях с телеведущим Дмитрием Шепелевым, но при этом возлюбленные очень обрадовались такой новости.

Волна слухов пошла на фоне новости о беременности Натальи Фриске. Сестра известной артистки ждет первенца, однако рассказала она об этом всего несколько дней назад. Поклонники сразу начали сравнивать ее историю с историей покойной Жанны, строить догадки, пишет 5-tv.ru.