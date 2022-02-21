Великий пост: какие продукты можно и нельзя есть

Великий пост – это самый строгий пост у христиан. Подготовка к Великому посту у православных начинается за три недели. В храмах приглушают освещение, в облачениях появляются темные тона, в тексты богослужений добавляют постовые песнопения. За неделю до Великого поста и вовсе запрещают вкушать мясо. В Масленицу, которая в 2022-м выпадает на неделю с 28 февраля по 6 марта, мясо не едят.

Сколько дней длится Великий пост

В Великий пост чтят сорокадневное пребывание Иисуса Христа в пустыне, поэтому пост длится около сорока дней. У православных христиан Великий пост длится семь недель, а это 48 дней. В этот период к Святой четыредесятнице присоединяется Страстная неделя.

Каждая неделя посвящена важному событию или святому: торжество православия, Григория Паламы, Крестопоклонная, Иоанна Лествичника, Марии Египетской, вход Господень в Иерусалим. Недели распределены так, что помогают христианину легче пройти путь поста, осмыслить грехи, принести покаяние.

Неделя перед Пасхой называется Страстной седмицей или Страстной неделей. Это последние шесть дней перед праздником воскрешения Христа. Страстная седмица такая же строгая, как и первая. В этот период важно каждый день посещать храм и во время богослужений «прожить» последние дни земной жизни Христа. У католиков Великий пост длится 36 дней.

Когда начинается Великий пост

В 2022 году Великий пост у православных начинается 7 марта. У католиков – 2 марта. Это связано с тем, католики живут по григорианскому календарю, а православные – по юлианскому.

Пасху католики и православные каждый год отмечают в разные дни. Соответственно, и пост начинается и заканчивается каждый год в разные даты. В 2022 году Пасха в России выпадает на 24 апреля.

Когда заканчивается Великий пост

В 2022 году Великий пост закончится 23 апреля. Этот день выпадает на субботу и завершает Страстную неделю. В Великую субботу православные почитают память Христа, его погребение и сошествие души. В этот день верующие в России обычно посещают утреннюю литургию, готовятся к Пасхе и освящают пасхальную еду. В Иерусалиме в Великую субботу зажигают благодатный огонь и развозят по миру. В этот день положено не только чтить погребение Христа, но и радоваться грядущему празднику. Страстная суббота – единственная постная суббота в году.

Суть Великого поста

В период подготовки к Пасхе человек пытается стать лучше, победить в себе тот или иной порок. Например, бросить курить, выражаться бранными словами. Суть поста не только в ограничивании себя в пище. Эти дни даны верующим не для похудения, а для осмысления собственной жизни. Неверно считать, что пост успешно пройден, если человек только постился, но не молился, не посещал храм, не думал о своей духовной жизни.

Когда появился Великий пост