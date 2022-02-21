Великий пост: какие продукты можно и нельзя есть
Великий пост соблюдают и католики, и православные. У православных он продолжительнее и строже, пишет Пятый канал.
Великий пост соблюдают и католики, и православные. У православных он продолжительнее и строже, пишет Пятый канал.
Великий пост – это самый строгий пост у христиан. Подготовка к Великому посту у православных начинается за три недели. В храмах приглушают освещение, в облачениях появляются темные тона, в тексты богослужений добавляют постовые песнопения. За неделю до Великого поста и вовсе запрещают вкушать мясо. В Масленицу, которая в 2022-м выпадает на неделю с 28 февраля по 6 марта, мясо не едят.
Сколько дней длится Великий пост
В Великий пост чтят сорокадневное пребывание Иисуса Христа в пустыне, поэтому пост длится около сорока дней. У православных христиан Великий пост длится семь недель, а это 48 дней. В этот период к Святой четыредесятнице присоединяется Страстная неделя.
Каждая неделя посвящена важному событию или святому: торжество православия, Григория Паламы, Крестопоклонная, Иоанна Лествичника, Марии Египетской, вход Господень в Иерусалим. Недели распределены так, что помогают христианину легче пройти путь поста, осмыслить грехи, принести покаяние.
Неделя перед Пасхой называется Страстной седмицей или Страстной неделей. Это последние шесть дней перед праздником воскрешения Христа. Страстная седмица такая же строгая, как и первая. В этот период важно каждый день посещать храм и во время богослужений «прожить» последние дни земной жизни Христа. У католиков Великий пост длится 36 дней.
Когда начинается Великий пост
В 2022 году Великий пост у православных начинается 7 марта. У католиков – 2 марта. Это связано с тем, католики живут по григорианскому календарю, а православные – по юлианскому.
Пасху католики и православные каждый год отмечают в разные дни. Соответственно, и пост начинается и заканчивается каждый год в разные даты. В 2022 году Пасха в России выпадает на 24 апреля.
Когда заканчивается Великий пост
В 2022 году Великий пост закончится 23 апреля. Этот день выпадает на субботу и завершает Страстную неделю. В Великую субботу православные почитают память Христа, его погребение и сошествие души. В этот день верующие в России обычно посещают утреннюю литургию, готовятся к Пасхе и освящают пасхальную еду. В Иерусалиме в Великую субботу зажигают благодатный огонь и развозят по миру. В этот день положено не только чтить погребение Христа, но и радоваться грядущему празднику. Страстная суббота – единственная постная суббота в году.
Суть Великого поста
В период подготовки к Пасхе человек пытается стать лучше, победить в себе тот или иной порок. Например, бросить курить, выражаться бранными словами. Суть поста не только в ограничивании себя в пище. Эти дни даны верующим не для похудения, а для осмысления собственной жизни. Неверно считать, что пост успешно пройден, если человек только постился, но не молился, не посещал храм, не думал о своей духовной жизни.
Когда появился Великий пост
После крещения, перед выходом на проповедь, Христос 40 дней постился в пустыне. Его несколько раз искушал дьявол, который обещал бросить к его ногам все земные блага. Но у Христа была другая миссия – взойти на Голгофу и взять на себя грехи мира, открыть погибающему человечеству путь в вечность. Поэтому сейчас с благодарностью и надеждой на спасение каждый христианин проходит Великий пост.
В исторических источниках указано, что верующие в христианских церквях готовились ко дню святой Пасхи еще до III века. По записям раннехристианского писателя Тертуллиана, верующие держали пост за 40 часов до праздника — не принимали пищу с вечера Страстной пятницы и до окончания пасхальной литургии. Воздержанием от еды на 40 часов чтили сорокадневное пребывание Спасителя в пустыне.
В середине III века христиане в некоторых поместных церквях начали соблюдать шестидневный пост, вспоминая события Страстной недели. Тогда же архиепископ Дионисий Великий сделал записи о разных практиках воздержания от пищи, допустив и шестидневный пост, и сорокачасовой. Лишь в V веке поместные церкви пришли к идее сорокадневного поста.
Великий пост: правила
Православные соблюдают в Великий пост следующие правила:
В первые четыре дня поста обязательно посещать храм, когда читается Великий покаянный канон Андрея Критского. Лучше не пропускать этот канон и богослужения будних дней (например, литургию Преждеосвященных даров).
Важным моментом поста считают Таинство соборования. Неправильно говорить, что его проводят лишь перед смертью. Соборование совершается над любым болящим для скорейшего выздоровления, в том числе и над теми, у кого есть грехи.
Усилить молитву, помимо ежедневного домашнего утреннего и вечернего правила, можно акафистами, канонами, чтением Псалтири и Евангелия. В этом вопросе лучше посоветоваться со священником.
Молитвой могут быть и добрые дела – посещение детских домов, больниц, благотворительность, помощь людям с инвалидностью и нуждающимся. В пост не нужно быть унылым. Это не траур, как некоторые привыкли думать.
Что едят в Великий пост
В пищу можно употреблять:
В пищу нельзя употреблять:
Есть разные мнения по поводу морепродуктов. Четких указаний на их счет нет. Одни священники разрешают, другие запрещают употреблять морепродукты в пищу. Также не стоит злоупотреблять разрешенными продуктами.
Наиболее строгими днями считаются среда и пятница (в среду Христа предали, в пятницу – распяли). Послабления могут быть в субботу и воскресенье.
Есть послабления для путешествующих, болеющих, беременных женщин. Иногда, чтобы не обидеть ближнего, пост тоже можно слегка нарушить.