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Дарья Мельникова впервые раскрыла подробности развода с Артуром Смольяниновым

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова. ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Дарья Мельникова поделилась подробностями личной жизни. Актриса призналась, что зарегистрировалась в приложении для знакомств. Бывшая супруга Артура Смольянинова надеялась там найти мужа, пишет kp.ru.

После развода актриса, по ее словам, предприняла попытку найти себе нового мужа. Она зарегистрировалась в приложении для знакомств и нашла там двух ухажеров. Но ничего серьезного из их общения не вышло. «Познавший жизнь в отношения не стремится», — философски говорит Дарья.

Напомним, что Мельникова и Смольянинов были вместе с 2013 года. Они отказались от всех свадебных атрибутов: не было ни платья невесты, ни первого танца молодых. В браке актриса родила двух сыновей — Артура и Марка. Мальчики после развода родителей остались жить с мамой. Актриса тяжело переживала развод с отцом своих детей.

Актрисе понадобилась помощь. Она вспоминала, что буквально оказалась на самом дне. Выбраться из кризиса ей помогла терапия и друзья. «Я узнала, что такое депрессия, дно и выгорание. Хочу сказать, что отношения стоит развивать только в случае, если вы чувствуете себя собой, хорошо и в безопасности. Все остальное может привести к плохим последствиям», — рассказала Дарья.

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