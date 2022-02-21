Дарья Мельникова впервые раскрыла подробности развода с Артуром Смольяниновым

После развода актриса, по ее словам, предприняла попытку найти себе нового мужа. Она зарегистрировалась в приложении для знакомств и нашла там двух ухажеров. Но ничего серьезного из их общения не вышло. «Познавший жизнь в отношения не стремится», — философски говорит Дарья.

Напомним, что Мельникова и Смольянинов были вместе с 2013 года. Они отказались от всех свадебных атрибутов: не было ни платья невесты, ни первого танца молодых. В браке актриса родила двух сыновей — Артура и Марка. Мальчики после развода родителей остались жить с мамой. Актриса тяжело переживала развод с отцом своих детей.