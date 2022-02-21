Блюз, рок, праздник! К нам едет Евгений Маргулис

Обаятельный и остроумный Евгений Маргулис - ведущий знаменитого телевизионного «Квартирника», один из старейших участников «Машины времени», «Воскресения» и «Аракса». Автор таких хитов, как: «Шанхай блюз», «Я дам тебе знать», «Мой друг лучше всех играет блюз», «Внештатный командир Земли», «Старые песни», «Когда ты уйдёшь» и многих других.

С группой «Машина времени» Евгений работал четыре года, побывав в ее составе не только на концертах, но и на двух фестивалях в Эстонии. Еще в начале карьеры Маргулис мечтал о всесоюзном успехе, поэтому поспешил покинуть бесперспективную, как ему казалось, “Машину времени” в 1979 году. Тогда же группу покинул ее сооснователь Сергей Кавагоэ. В этом же году музыканты объединились стали выступать в составе «Воскресения», а еще через год начали играть в ВИА «Аракс».

В начале 80-х Маргулис стал играть в московской группе «Наутилус-Шанхай», а в 1988 году решил работать с собственным коллективом, назвав его «Шанхай».« В 1989 году Маргулис вернулся в “Машину времени”, однако параллельно продолжал и самостоятельную карьеру. В период участия Евгения в коллективе у “Машины времени” появились хиты «Мой друг лучше всех играет блюз», «Иногда я пою» и «Старый самолет». В 1994 году Маргулис вернулся и к сотрудничеству с «Воскресением», записав совместно с группой альбомы «Кто виноват», «Мы вас любим». Самостоятельные блюзовые композиции Маргулис впервые представил в 1998 году в альбоме «7+1».

За огромный вклад в музыкальное наследие страны в 1999 году Маргулис был награжден званием заслуженного артиста Российской Федерации.