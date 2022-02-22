Диетолог предупредил о ведущих к ожирению «опасных» фруктах

Диетолог объяснил, что с возрастом организм может вырабатывать меньше инсулина, в результате чего уровень сахара и жирных кислот в крови повышается. Это может привести к набору лишнего веса, который часто скапливается в виде жира на животе. Помимо пожилых людей, этому также подвержены женщины в период менопаузы, пишет lenta.ru.

Чтобы избавиться от жира на животе, Мосли предложил сократить потребление сахара и углеводов. В частности он посоветовал есть меньше манго и ананасов, а также не пить слишком много сладких смузи и соков. «Худеющим следует заменить обработанные углеводы, такие как белый хлеб, чипсы и макароны, на источники энергии с медленным высвобождением, такие как коричневый рис или киноа», — предупредил диетолог.

Мосли также порекомендовал попробовать интервальное голодание и короткие высокоинтенсивные тренировки.