Принцесса Швеции Виктория высказалась о своем разводе

Для тех, кто не в курсе, отметим, что западная пресса активно пишет о том, что в Шведском королевстве сейчас проблемы. Якобы наследная принцесса Виктория, старшая дочь короля Карла Густава, находится на грани развода с мужем, принцем Даниэлем. Вот уже 12 лет пара состоит в браке и теперь переживает настолько сильный кризис, что даже посещает психолога.

Ввиду того, как резонанс в обществе получили эти заявления СМИ, впервые представительница семейства решила прокомментировать личные дела. В инстаграм шведской королевской семьи появилось официальное заявление, опровергающие слухи об измене мужа и возможном разводе, пишет «Сегодня».

До нашего сведения дошло, что в обществе широко распространены негативные слухи о наших личных отношениях. Повсеместно высказываются утверждения о предательстве супруга и предстоящем разводе. Обычно мы не комментируем никакие домыслы. Но для того, чтобы защитить нашу семью от лжи, мы хотим раз и навсегда прояснить, что слухи, которые сейчас распространяются, совершенно не обоснованы.