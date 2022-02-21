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Принцесса Швеции Виктория высказалась о своем разводе

Sweden's Princess Madeleine attends the 2016 Nobel Banquet at the Stockholm City Hall on December 10, 2016 in Stockholm, Sweden. Nobel laureates are honoured every year on December 10 -- the anniversary of the death of prize's founder Alfred Nobel, a Swedish industrialist, inventor and philanthropist. / AFP PHOTO / SOREN ANDERSSON ФОТО: SOREN ANDERSSON/AFP

Ввиду того, какой резонанс вызвала новость о возможном расставании королевской пары, принцесса Виктория решила высказаться...

Для тех, кто не в курсе, отметим, что западная пресса активно пишет о том, что в Шведском королевстве сейчас проблемы. Якобы наследная принцесса Виктория, старшая дочь короля Карла Густава, находится на грани развода с мужем, принцем Даниэлем. Вот уже 12 лет пара состоит в браке и теперь переживает настолько сильный кризис, что даже посещает психолога.

Ввиду того, как резонанс в обществе получили эти заявления СМИ, впервые представительница семейства решила прокомментировать личные дела. В инстаграм шведской королевской семьи появилось официальное заявление, опровергающие слухи об измене мужа и возможном разводе, пишет «Сегодня».

До нашего сведения дошло, что в обществе широко распространены негативные слухи о наших личных отношениях. Повсеместно высказываются утверждения о предательстве супруга и предстоящем разводе. Обычно мы не комментируем никакие домыслы. Но для того, чтобы защитить нашу семью от лжи, мы хотим раз и навсегда прояснить, что слухи, которые сейчас распространяются, совершенно не обоснованы.

А это значит, что за пару можно не переживать, во всяком случае – хотя бы до официального объявления новостей.

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