Самая русская актриса Голливуда снова беременна?

Актриса с русскими корнями Мила Йовович уже давно стала одной из самых востребованных и знаменитых в Голливуде. И это неудивительно, почти каждый фильм с ее участием приносил самой артистке все больше славы. Но за последние несколько лет карьера и светская жизнь для Милы отошли на второй план. Ведь у актрисы подрастают три дочери, младшей из которых пока что только два года.

Актриса Мила Йовович ФОТО: SCANPIX

Однако Йовович все же решила сделать исключение и посетила церемонию вручения наград Гильдии визажистов и стилистов по волосам в Беверли-Хиллз, которая проходит каждый год. Для выхода в свет Мила выбрала многослойное платье в пол нежно-серого оттенка и босоножки. Дополнили элегантный образ актрисы украшенный стразами металлический пояс и белая сумочка.

Наряд Милы действительно был роскошным, вот только из-за него актрису теперь подозревают в четвертой беременности. Свободное струящееся платье натолкнуло многих на подозрения, что звезда решила с помощью него скрыть округлившийся живот. И теперь в Сети активно обсуждают эту тему.

Сама Йовович никаких объявлений не делала, да и в соцсетях как будто специально фото с недавней церемонии не публиковала. Так что пока актрисе удалось избежать шквал вопросов от любопытных поклонников. Однако если Мила действительно беременна, то совсем скоро ей уже не удастся скрывать свое интересное положение, Судя по новым фотографиям, актриса находится на приличном сроке.