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Самая русская актриса Голливуда снова беременна?

Мила Йовович с семьей ФОТО: SCANPIX

Голливудская звезда Мила Йовович на светских мероприятиях появляется редко. А потому стоило актрисе на днях выйти в свет, как она тут же оказалась в центре внимания журналистов и фотографов. Причем Мила успела не только покрасоваться в роскошном наряде, но и спровоцировать слухи о четвертой беременности, пишет eg.ru.

Актриса с русскими корнями Мила Йовович уже давно стала одной из самых востребованных и знаменитых в Голливуде. И это неудивительно, почти каждый фильм с ее участием приносил самой артистке все больше славы. Но за последние несколько лет карьера и светская жизнь для Милы отошли на второй план. Ведь у актрисы подрастают три дочери, младшей из которых пока что только два года.

Актриса Мила Йовович ФОТО: SCANPIX

Однако Йовович все же решила сделать исключение и посетила церемонию вручения наград Гильдии визажистов и стилистов по волосам в Беверли-Хиллз, которая проходит каждый год. Для выхода в свет Мила выбрала многослойное платье в пол нежно-серого оттенка и босоножки. Дополнили элегантный образ актрисы украшенный стразами металлический пояс и белая сумочка.

Наряд Милы действительно был роскошным, вот только из-за него актрису теперь подозревают в четвертой беременности. Свободное струящееся платье натолкнуло многих на подозрения, что звезда решила с помощью него скрыть округлившийся живот. И теперь в Сети активно обсуждают эту тему.

Сама Йовович никаких объявлений не делала, да и в соцсетях как будто специально фото с недавней церемонии не публиковала. Так что пока актрисе удалось избежать шквал вопросов от любопытных поклонников. Однако если Мила действительно беременна, то совсем скоро ей уже не удастся скрывать свое интересное положение, Судя по новым фотографиям, актриса находится на приличном сроке.

Напомним, что после развода с режиссером Люком Бессоном Мила Йовович долгое время не стремилась ни с кем сближаться. Однако после знакомства актрисы с Полом Андерсоном для нее все изменилось. В 2007-м Мила подарила режиссера дочь Эву Габо, которая, к слову, растет полной копией своей звездной мамы и уже успела сняться в кино. Спустя два года после рождения первенца Йовович и Андерсон официально зарегистрировали свои отношения.

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