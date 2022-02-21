Статный джигит с густой шевелюрой: как Мартиросян выглядел в молодости

Прошло уже более 24 лет, а юморист по-прежнему счастлив со своей второй половинкой. Да и сама Жанна на снимке предстала в образе жгучей брюнетки. Сейчас жена комика сменила имидж, осветлив оттенок волос ближе к естественному блонду.

Также Левина-Мартиросян в шутку намекнула, что у Гарика за годы их брака густая шевелюра на голове заметно поредела. Сейчас юмористу 48 лет, а на этом снимке — не больше 24. Он еще совсем молод. Ну а Жанне всего 21 год. Гарик подмигивает фотографу в то время, как его возлюбленная прильнула к его крепкому плечу. В молодости юморист мог похвастаться статной и стройной фигурой. Особого шарма его худощавости придавали широкие плечи. Ну а своими густыми черными бровями и непокорным чубчиком Гарик с легкостью мог вскружить голову любой красотке. Правда, комик всегда оставался верен своей второй половинке, которую боготворит до сих пор.