Титул «Гордость Эстонии» получили герои из разных уголков Эстонии!

В этом году титул «гордость Эстонии» завоевали обычные люди - прилежные члены сообщества, спасатели или помощники, которые уже точно не будут забыты, ведь они ставят благополучие других выше своего.

В этом году они из разных уголков страны: с Сааремаа, Раквере, Саку, Пылвамаа, Выхма, Тартумаа и других мест. Гордостью Эстонии стали Андрус Сундук, Галина Матрасилина, Тоомас Хиннок, Марко Касемаа, Янно Тальбах, Рауль Кирт, Эли Бергманн, Пирет Каарлып, Бригитта Садам, Прийт Виллемсон, Михкель Альпиус, Кристьян Саво, Крислин Ядал, Мартин Лиллевере.

Благодарственный проект «Гордость Эстонии» стартовал в конце прошлого года, когда народ объявил выделившихся соотечественников, затем жюри сделало отбор на основе полученных подсказок. Истории героев представили в программе Seitsmesed, а люди, совершившие подвиги, присутствовали на торжественном вечере в Таллиннской реальной школе, где известные люди вручили им символические благодарственные награды.

В жюри «Гордости Эстонии» входят любимый эстонский певец Иво Линна, певица и музыкант Сийри Сисаск, бывший метатель диска и олимпийский чемпион Герд Кантер, певица Эда-Инес Этти, бывший моряк и политик Тоомас Тынисте, генеральный директор TV3 Grupp Eesti Сигне Суур и менеджер по маркетингу Fenix Casino Марье Браунбрюк.