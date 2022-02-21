Чего ожидают эстонские семьи, отправляясь в ресторан или кафе?

1) Неопрятный игровой уголок – не то, что нужно

По словам семей, большая игровая зона в ресторане приветствуется, но только в том случае, если ее содержат в чистоте и порядке. Пыльная игровая зона со сломанными игрушками, является признаком небрежности, и не приглянется ни ребенку, ни родителям. Игровой уголок, как и другие поверхности, необходимо ежедневно мыть, дезинфицировать, ремонтировать или заменять сломанные игрушки. Мягкий текстиль, в том числе плюшевые игрушки, одеяла и подушки, также нуждаются в регулярной чистке.

2) Карандаши и бумага стали отличным стандартом

Бумага и цветные карандаши – маленькая, но важная деталь, которую может позволить себе любое заведение. Бумага не обязательно должна быть страницами из книжки-раскраски, достаточно будет старых меню, которые в противном случае оказались бы в мусорном ведре. По словам родителей, действия за общим столом, такие как раскрашивание и рисование, объединяют всю семью, и очень часто во время рисования с детьми можно обсуждать большие дела, мечтать и строить общие планы на будущее.

3) Развивающие игрушки - большой бонус

Во время еды вне дома эстонским семьям часто не хватает интересных и развивающих игрушек, которыми можно заниматься за столом в ожидании еды. По мнению семей, для этого хорошо подходят простые и карты действий, игра в кости или, например, игра в слова Alias. В очередной раз в качестве бонуса к развивающим игрушкам родители упомянули о возможности качественно провести время со своими детьми.

4) В семейном месте питания можно безопасно двигаться

Разумеется, интерьер каждого ресторана индивидуален: есть просторные рестораны и кафе с большими игровыми зонами, а есть небольшие семейные закусочные. Но безопасность всегда важнее простора. В семейном ресторане открытые полки с винными бутылками, бокалами и цветочными горшками можно отделить так, чтобы они не подвергали опасности детей.

5) Хорошо, если порции можно разделить

У многих семей поход в ресторан вызывает стресс, особенно из-за выбора блюд. Дети очень часто воротят от еды нос, но родителям приходится платить за каждое заказанное блюдо, даже если из него не съедено ни кусочка. Очень многие семьи хвалили места, где можно разделить или упростить порции еды. Например, если ребенок не хочет сметану в супе с фрикадельками или сливочный соус с тефтелями, из блюда можно убрать какой-то компонент или подать его отдельно.

6) С детьми не нужно сюсюкаться

Семейное обслуживание и общение с детьми не требуют сюсюканья или разговора детским голосом, лучше выбрать открытый стиль общения. Вежливая улыбка и приветствие на пороге – мелкие, но важные детали. Например, семье с детьми можно предложить место рядом с игровой зоной, стол с бумагой и карандашами или другие подходящие для детей занятия, меню из любимых детских блюд и возможность упростить заказываемые блюда.

7) Особенности обслуживания семей с младенцами

Конечно, у семьи с 9-месячным малышом будут особые потребности. При посещении кафе и ресторанов семьи с детьми в возрасте до одного года отмечали, что для них важно, чтобы, когда они собираются поесть младенец мог безопасно сидеть в детском стульчике, и чтобы им было удобно менять подгузники.