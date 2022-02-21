Анна Седокова заговорила о расставании с мужем

Поп-певица Анна Седокова не только поет на концертах, но также ведет свой кулинарный канал на YouTube, проводит марафоны для женщины и показывает свою жизнь в соцсети, нарываясь иногда на критику недоброжелателей. В 2019 году она начала отношения с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Спустя год пара узаконила отношения, хотя в их длительность мало, кто верил. И теперь певица хвастается, что им удалось сохранить любовь и хорошие отношения, вопреки злым хейтерам.

«Мы бы могли расстаться сотни раз. Наши монстры в голове провоцировали нас тысячу раз, но мы никогда не сдавались и продолжали бороться друг за друга. Нет, бывало, конечно, что один из нас прекращал, но тогда второй включал суперскорость», — поделилась своими переживания Седокова в сторис.