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«Есения ему пишет»: тяжелобольная Казьмина рассказала о мольбах малолетней дочери Аршавина

Алиса Аршавина ФОТО: скриншот с youtube.com

Бывшая жена Андрея Аршавина – Алиса Казьмина находится в тяжелом положении. Журналистка страдает серьезным аутоиммунным заболеванием, из-за которого у нее развился некроз тканей лица, пишут Дни.ру.

Самочувствие брюнетки оставляет желать лучшего. Усугубляют и без того сложную ситуацию Алисы Казьминой ее отношения с бывшим мужем и экс-свекровью, а также необходимость воспитывать детей в одиночестве. Быть матерью-одиночкой в таком состоянии нелегко.

У тяжелобольной журналистки трое детей: старшие Алексей и Алиса – от первого брака и маленькая Есения – от брака с Андреем Аршавиным. Совсем недавно наследнице футболиста исполнилось пять лет, и она сейчас очень нуждается в отце, но тот всячески игнорирует дочь.

Есения ему пишет, чтоб он помог мамочке и ей,

– рассказала о мольбах малолетней дочери Казьмина порталу Day.ru.

Тем не менее, футболист пока не выходит на связь с дочерью. Даже в день рождения Есении отец не объявился. Свою позицию в этом вопросе мужчина комментировать для СМИ не спешит. Известно, что с детьми от Юлии Барановской спортсмен тоже долгое время не общался – установить контакт отца с наследниками удалось лишь после развода с Казьминой. В результате люди даже решили, что у футболиста существует некий лимит на общение с собственными детьми.

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