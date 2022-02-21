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В Эстонию приезжает легендарная группа TOTO

Группа TOTO даст большой концерт в Эстонии. ФОТО: Alex Solca Photography

2 августа в Раквере в Центре под открытым небом Валлимяэ выступит легендарная группа TOTO. Американская группа приедет в Эстонию в рамках своего нового впечатляющего мирового турне The Dogz of Oz.

В мире продано более 40 миллионов альбомов TOTO, а такие хиты, как Africa, Rosanna, Hold The Line и Stop Loving You обязательно прозвучат на большом концерте предстоящего лета.

Группа TOTO, созданная 45 лет назад, уже почти полвека не покидает сцены. В этом году исполняется 43 года со дня выпуска первого сингла Hold The Line, и он до сих пор звучит актуально.

Сегодня TOTO остается одной из самых успешных групп в мире с точки зрения продаж пластинок и концертов. Музыканты ТОТО как индивидуально, так и в составе ансамбля внесли большой вклад в формирование поп- и рок-культуры и повлияли на ее развитие, участвуя в записи удивительной коллекции из пяти тысяч альбомов разных исполнителей. Среди этих работ — «Триллер» Майкла Джексона. В 1983 году тиражи Toto IV достигли миллиона копий. Благодаря успеху альбома и сопутствующих синглов, Toto были представлены в ряде номинаций премии «Грэмми» и выиграли шесть из них.

Многие современные исполнители используют работу группы в качестве эталона для производства своего материала. TOTO — это поп-культура, одна из немногих групп 70-х, которая выжила, несмотря на меняющиеся тенденции и стили музыки, и делает успешную карьеру спустя 45 лет после основания группы. 

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