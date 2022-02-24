Во Вселенной все циклично: почему каждые 12 лет в жизни творится не пойми что
Согласно теории 12-летнего жизненного цикла, жизнь человека поделена на временные отрезки, пишет wday.ru.
Согласно теории 12-летнего жизненного цикла, жизнь человека поделена на временные отрезки, пишет wday.ru.
В чем особенность каждого из них и почему стоит быть осторожным в переходный период, рассказывает звездный нумеролог Алекс Айвенго.
Во Вселенной все циклично. И человек действительно живет 12-летними циклами. Связано это с китайским гороскопом, где присутствует 12 разных животных. У каждого из них есть 5 стихий, поэтому комбинация у всех людей индивидуальная, но есть общие законы для всех. С самого рождения мы проходим несколько периодов.
Цикл физиологический: с 0 до 12 лет
Главная задача первого периода заключается в том, чтобы тело выросло, стало крепким, здоровым. К концу цикла наступает время перехода, когда меняется гормональная система. Это закономерно и естественно. Ненормально будет, если по каким-либо причинам гормональная перестройка не состоится, и ребенок не сможет вырасти в полноценного взрослого.
Рост потенциала: цикл с 12 до 24 лет
Этот период насыщен силой, энергией, он дает много возможностей. Происходит профессиональное определение — куда идти учиться, кем быть. Возникают наиболее интенсивные нагрузки на мозг человека, пробуждение потенциала. Данный цикл тоже неизбежен и нормален. Именно в эти годы мы способны одновременно учиться, подрабатывать и тусоваться всю ночь, а утром идти на первую пару.
Но к 24 годам человек начинает понимать, что ситуация меняется: сил уже хватает не на все. Однако снижение энергетического потенциала пока незначительное.
Выход на пик потенциала: цикл с 24 до 36 лет
Самый большой рост во всех сферах происходит в этот возрастной промежуток. И это уже не обучение, а практика — мы идем работать, применять полученные знания. Женщина зачастую рожает и воспитывает детей — и это тоже работа.
В этом периоде много ресурса, активности, решительности и желания действовать. Человек готов и способен к свершениям. От него зависит, куда он приложит все свои знания и способности. К концу цикла силы снова незначительно уменьшаются.
Пожинаем плоды: цикл с 36 до 48 лет
После 36 лет происходит следующая перемена — энергичность уменьшается, наступает очередной спад. Мы уже не способны работать, как раньше. Могут обостряться проблемы со здоровьем, которые раньше человек игнорировал, всплывает то, что прежде было скрыто в разных сферах жизни. В 36 лет многие люди попадают в опасные ситуации, становятся жертвами несчастных случаев, аварий, покушений.
Мы подходим к той точке, когда приходится расхлебывать последствия принятых решений, или, наоборот, наслаждаемся плодами того, что было заложено в предыдущие циклы.
Есть очень любопытный факт: если мужчина до 36 лет занимался бизнесом, строил карьеру, то после может реализоваться как учитель, стать успешным наставником и передавать свои накопленные знания. У женщины, если она успела родить детей, появляется больше времени для себя, для наслаждения.
Активное старение: цикл с 48 до 60 лет
Период, когда мы в полной мере наслаждаемся плодами своего труда, либо получаем максимальное страдание. Многие люди говорят, что это кризисные точки, опасные циклы.
Однако проблемы появляются не за один день. И если в этом периоде они полезли, как грибы, значит, были не решены на предыдущих этапах. Тогда человек получает бедность и, как правило, неизлечимые болезни, поскольку сил на выздоровление почти не остается. Если же уроки пройдены, мы живем в удовольствие и наслаждаемся происходящим.
Заслуженная жизнь: цикл с 60 до 72
Организм становится в ту фазу, которая была в самом первом периоде. Проблемы и заболевания уже не в острой форме, они просто есть. Это самое лучшее время, чтобы заниматься своим телом, путешествовать, созерцать жизнь, посмотреть на то, что всегда хотелось и интересовало.
Во многом именно поэтому в Америке и Европе люди живут на пассивный доход, который смогли создать в течение жизни. И уже не работают, а занимаются внуками, путешествиями, духовными практиками и другим.
Движение по инерции: цикл с 84 до 96 лет
Этот период изучен мало, поскольку долгожителей не так много. Но можно точно сказать, что более поздние переходные этапы переживаются не так ярко, как ранние. Острота теряется, проходит, и дальше мы во многом двигаемся просто по инерции, которая была заложена нами же. Если в течение первых циклов человек вкладывался, стремился к улучшению, то впоследствии он наслаждается плодами. Если уроки не были пройдены, то возникают различные проблемы. Это касается всех областей жизни: здоровья, отношений, финансов и так далее.
Не нужно бояться 12-летних циклов, они вполне естественны. Вопрос только в том, к чему мы стремимся и как проводим время между этими критическими точками. Куда направлено наше внимание, на чем мы акцентируемся, во что вкладываем силы и энергию. Траектория движения жизни зависит лишь от нас самих: принимайте решения, пока есть такая возможность.