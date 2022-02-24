Во Вселенной все циклично: почему каждые 12 лет в жизни творится не пойми что

В чем особенность каждого из них и почему стоит быть осторожным в переходный период, рассказывает звездный нумеролог Алекс Айвенго.

Во Вселенной все циклично. И человек действительно живет 12-летними циклами. Связано это с китайским гороскопом, где присутствует 12 разных животных. У каждого из них есть 5 стихий, поэтому комбинация у всех людей индивидуальная, но есть общие законы для всех. С самого рождения мы проходим несколько периодов.

Цикл физиологический: с 0 до 12 лет

Главная задача первого периода заключается в том, чтобы тело выросло, стало крепким, здоровым. К концу цикла наступает время перехода, когда меняется гормональная система. Это закономерно и естественно. Ненормально будет, если по каким-либо причинам гормональная перестройка не состоится, и ребенок не сможет вырасти в полноценного взрослого.

Рост потенциала: цикл с 12 до 24 лет

Этот период насыщен силой, энергией, он дает много возможностей. Происходит профессиональное определение — куда идти учиться, кем быть. Возникают наиболее интенсивные нагрузки на мозг человека, пробуждение потенциала. Данный цикл тоже неизбежен и нормален. Именно в эти годы мы способны одновременно учиться, подрабатывать и тусоваться всю ночь, а утром идти на первую пару.

Но к 24 годам человек начинает понимать, что ситуация меняется: сил уже хватает не на все. Однако снижение энергетического потенциала пока незначительное.

Выход на пик потенциала: цикл с 24 до 36 лет

Самый большой рост во всех сферах происходит в этот возрастной промежуток. И это уже не обучение, а практика — мы идем работать, применять полученные знания. Женщина зачастую рожает и воспитывает детей — и это тоже работа.

В этом периоде много ресурса, активности, решительности и желания действовать. Человек готов и способен к свершениям. От него зависит, куда он приложит все свои знания и способности. К концу цикла силы снова незначительно уменьшаются.

Пожинаем плоды: цикл с 36 до 48 лет

После 36 лет происходит следующая перемена — энергичность уменьшается, наступает очередной спад. Мы уже не способны работать, как раньше. Могут обостряться проблемы со здоровьем, которые раньше человек игнорировал, всплывает то, что прежде было скрыто в разных сферах жизни. В 36 лет многие люди попадают в опасные ситуации, становятся жертвами несчастных случаев, аварий, покушений.

Мы подходим к той точке, когда приходится расхлебывать последствия принятых решений, или, наоборот, наслаждаемся плодами того, что было заложено в предыдущие циклы.

Есть очень любопытный факт: если мужчина до 36 лет занимался бизнесом, строил карьеру, то после может реализоваться как учитель, стать успешным наставником и передавать свои накопленные знания. У женщины, если она успела родить детей, появляется больше времени для себя, для наслаждения.

Активное старение: цикл с 48 до 60 лет