Золотые украшения СССР - самый большой обман и по сегодняшний день.

Принято считать, что советское золото - это пример высокого качества, хорошей надежности и честного отношения к потребителю. Мол, тогда государство вело строгий контроль над производством изделий из драгоценных металлов и не преследовало цели обмануть или заработать на простом потребителе, пишет zen.yandex.ru.
СССР заботилось о своем гражданине, поэтому чистота золота всегда соответствовала пробе, а цена советских украшений исходила исключительно из себестоимости материалов, работы и небольшой надбавки.
Согласно мнениям, накрутка государства на украшениях из золота была минимальной, ибо все делалось для простого народа и обычного гражданина, не имеющего высоких доходов.
Но у ювелиров по этому поводу немного иное мнение, которое в некоторых аспектах кардинально отличается от общепринятого.
Согласно мнению мастеров, большинство советских украшений - это не что иное, как пример филигранного обмана потребителя, которому нет равных и по сегодняшний день.
Безусловно, советские золотые украшения всегда имели достойное (на то время) качество изготовления. Золото или другой драгоценный металл (платина, серебро, золото), применяемый для их производства, строго соответствовали заявленной пробе (для золота – 375, 500, 583, 750, и выше, для серебра - 960, 925, 875, 800, и другие), а содержание в ювелирных сплавах других металлов, например, меди, никеля или цинка не нарушало нормативов.
Однако это совсем не означало, что данное золото можно было назвать честным. Например в массовые золотые аксессуары того времени практически без исключений вставлялись не настоящие драгоценные камни, а их подделки – имитация, искусственные аналоги. При этом делалось это настолько откровенно, что один и тот же аналог (синтетический корунд) мог называться и рубином, и сапфиром, и аметистом. Все зависело от цвета, в каой в лаборатории окрашивался бесцветный корунд. Естественно, поскольку государство имело монополию на производство украшений из благородных металлов, оно не могло открыто продавать подделки говоря, что это настоящие камни.
Поэтому был придуман иной способ продажи синтетических аналогов, позволяющий не снижать спрос на столь прибыльную продукцию. На бирках к украшениям с искусственными "заменителями" просто не стали указывать наличие камня. Писали просто - перстень золотой, масса такая-то. А вот на украшениях с настоящими вставками, характеристики драгоценного камня указывали полностью.
Синтетические камни
Покупатели настолько доверяли государству и не обращали внимания на надписи на этикетках, что многие из них и по сегодняшний день считают, что купили тогда настоящие драгоценные минералы, а не синтетическую имитацию.
Какие драгоценные камни не подделывали в СССР? Вопрос весьма популярный. Рубины начали «копировать» еще до революции, поэтому даже в раритетных подвесках или винтажных брошах они чаще всего синтетические. Синтетические александриты с переливом научились делать немного позже, а все турмалины, сапфиры, голубые шпинели и александриты послевоенных лет и вовсе делались только лабораторным способом, поскольку в стране не имелось добычи этих минералов, которые подходили бы для огранки.
Драгоценные камни, которые не подделывались в СССР, можно пересчитать по пальцам одной руки. Это были минералы, подходящие для огранки, и добыча которых была открыта на территории страны. К ним относились бриллианты, в некоторых случаях изумруды и менее ценные породы - горный хрусталь, топазы и минералы природного происхождения – кораллы, янтарь.
Украшения СССР с рубином, вернее, его искусственным аналогом - синтетическим корундом, пожалуй, самая популярная ювелирная подделка.
К качеству самого золота и честности его ценообразования также имеется масса вопросов.
К примеру, Дмитрий Бегизов в своей статье, посвященной драгоценным камням СССР (ссылку оставлю в комментариях), утверждает, что «накрутка» государства на золотых украшениях даже с синтетическими вставками могла достигать 1000%. При себестоимости золотого изделия в 20 рублей, его легко могли продать потребителю за 250 – 300 советских рублей, то есть за две полноценные средние зарплаты.
Поэтому утверждение, что советское ювелирное золото - более «честное», чем современное, сегодня уже не является столь убедительным. Оно действительно строго соответствовало стандартам качества, но эти стандарты позволяли продавать людям подделки.
Однако не стоит забывать и хорошие черты украшений тех времен. Например, четкое соответствие драгоценного металла заявленной пробе и высокая надежность закрепок камней или замков на сережках. Их качество также отслеживалось соответствующими службами и показало себя только с наилучшей стороны.