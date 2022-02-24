Золотые украшения СССР - самый большой обман и по сегодняшний день.

Безусловно, советские золотые украшения всегда имели достойное (на то время) качество изготовления. Золото или другой драгоценный металл (платина, серебро, золото), применяемый для их производства, строго соответствовали заявленной пробе (для золота – 375, 500, 583, 750, и выше, для серебра - 960, 925, 875, 800, и другие), а содержание в ювелирных сплавах других металлов, например, меди, никеля или цинка не нарушало нормативов.

Однако это совсем не означало, что данное золото можно было назвать честным. Например в массовые золотые аксессуары того времени практически без исключений вставлялись не настоящие драгоценные камни, а их подделки – имитация, искусственные аналоги. При этом делалось это настолько откровенно, что один и тот же аналог (синтетический корунд) мог называться и рубином, и сапфиром, и аметистом. Все зависело от цвета, в каой в лаборатории окрашивался бесцветный корунд. Естественно, поскольку государство имело монополию на производство украшений из благородных металлов, оно не могло открыто продавать подделки говоря, что это настоящие камни.