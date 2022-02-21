Гонорары теледокторов: сколько зарабатывают Мясников, Малышева, Комаровский

Сколько зарабатывает Александр Мясников

Александр Леонидович Мясников — и главврач московской больницы № 71, и руководитель инфоцентра оперштаба по коронавирусу, и топовый ведущий медицинских программ, — деньги теледоктор за все должности должен получать приличные. Мясников и не скрывает: «Я реально получаю много денег. Меня это даже иногда удивляет, когда я заполняю декларацию».

О доходах Александр Леонидович откровенничал с Владимиром Соловьевым. В том же интервью озвучил и размер ежемесячной зарплаты: 170 тыс. рублей (1 976 евро) по контракту плюс квартальные премии. Семь лет назад доход телеведущего был несколько скромнее — 120 тысяч (1 395 евро по сегодняшнему курсу) ежемесячно, как писали «Вести ФМ».

Основанная доктором Мясниковом клиника заработала 136 млн рублей (1 582 000 евро) за год.

Заработок Мясникова складывается не только из официальной зарплаты: доход приносит публичная деятельность, съемки, вебинары (участие — ок. 1 тыс. рублей - 11 евро), дистанционная приемная (задать вопрос доктору можно платно, за 1-4 тыс. рублей) — за год набираются миллионы. Согласно декларации от 2019-го, годовой доход Мясникова — 32 434 875 рублей (378 000 евро).

В декларации Александра Мясникова также значится собственность:

земельный участок, 6000 кв. м, Россия;

жилой дом, 200 кв. м, Россия;

квартира, 24 кв. м, Россия;

квартира, 64 кв. м, Россия (находится в пользовании);

нежилое помещение, 656 кв. м, Россия;

квартира, 30 кв. м, Франция (оформлена на супругу);

легковой автомобиль Mercedes-Benz G 500;

мотовездеход Arctic Cat 1000i GT;

легковой автомобиль УАЗ-315195;

мотовездеход Kawasaki KVF 650F.

Сколько из этой суммы Александр Леонидович заработал благодаря медийной деятельности, не сообщается, его гонорары как ведущего не озвучены. Стоимость времени Мясникова оценила журналист Ирина Шихман: по словам блогера, представитель телеврача запросил вознаграждение в 88 тыс. рублей ( 1 000 евро) за получасовое интервью по видеосвязи. Сам герой разоблачающей публикации информацию отрицал.

Сколько зарабатывает Елена Малышева

Если верить каналу Mash, за год работы на ТВ Елене Васильевне причитается порядка 150 млн рублей. Съемки — не единственный источник дохода Малышевой. Теледоктор — предпринимательница, принадлежат которой пять фирм: «Медицинский центр Елены Малышевой», «Здоровье инфо», «ПМ партнеры», YVM Corporation и «Диета Елены Малышевой».

Последняя — самая раскрученная и прибыльная. Как посчитал «Секрет фирмы», на доставке наборов питания для худеющих (стоимостью 12-20 тыс. рублей - 139 - 232 евро.) Малышева в 2018-м заработала 65 млн чистой прибыли (756 000 евро) (выручка от продаж — 460 млн - 5 349 000 евро). Следующим по доходности предприятием звезды экрана оказался рекламный бизнес, принесший 38 млн рублей (442 000 евро), затем медцентр — 1,8 млн рублей (21 000 евро).