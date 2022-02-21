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Гонорары теледокторов: сколько зарабатывают Мясников, Малышева, Комаровский

Елена Малышева ФОТО: Artyom Geodakyan

Комаровский ведет бесплатный прием, но зарабатывает на книгах и рекламе, Мясников задекларировал доход в 30+ миллионов рублей (почти 350 000 евро по сегодняшнему курсу), а Малышева владеет пятью фирмами. Сколько и на чем зарабатывают известные теледоктора, рассказывает «Экспресс газета».

Сколько зарабатывает Александр Мясников

Александр Леонидович Мясников — и главврач московской больницы № 71, и руководитель инфоцентра оперштаба по коронавирусу, и топовый ведущий медицинских программ, — деньги теледоктор за все должности должен получать приличные. Мясников и не скрывает: «Я реально получаю много денег. Меня это даже иногда удивляет, когда я заполняю декларацию».

О доходах Александр Леонидович откровенничал с Владимиром Соловьевым. В том же интервью озвучил и размер ежемесячной зарплаты: 170 тыс. рублей (1 976 евро) по контракту плюс квартальные премии. Семь лет назад доход телеведущего был несколько скромнее — 120 тысяч (1 395 евро по сегодняшнему курсу) ежемесячно, как писали «Вести ФМ».

Основанная доктором Мясниковом клиника заработала 136 млн рублей (1 582 000 евро) за год.

Заработок Мясникова складывается не только из официальной зарплаты: доход приносит публичная деятельность, съемки, вебинары (участие — ок. 1 тыс. рублей - 11 евро), дистанционная приемная (задать вопрос доктору можно платно, за 1-4 тыс. рублей) — за год набираются миллионы. Согласно декларации от 2019-го, годовой доход Мясникова — 32 434 875 рублей (378 000 евро).

В декларации Александра Мясникова также значится собственность:

земельный участок, 6000 кв. м, Россия;

жилой дом, 200 кв. м, Россия;

квартира, 24 кв. м, Россия;

квартира, 64 кв. м, Россия (находится в пользовании);

нежилое помещение, 656 кв. м, Россия;

квартира, 30 кв. м, Франция (оформлена на супругу);

легковой автомобиль Mercedes-Benz G 500;

мотовездеход Arctic Cat 1000i GT;

легковой автомобиль УАЗ-315195;

мотовездеход Kawasaki KVF 650F.

Сколько из этой суммы Александр Леонидович заработал благодаря медийной деятельности, не сообщается, его гонорары как ведущего не озвучены. Стоимость времени Мясникова оценила журналист Ирина Шихман: по словам блогера, представитель телеврача запросил вознаграждение в 88 тыс. рублей ( 1 000 евро) за получасовое интервью по видеосвязи. Сам герой разоблачающей публикации информацию отрицал.

Сколько зарабатывает Елена Малышева

Если верить каналу Mash, за год работы на ТВ Елене Васильевне причитается порядка 150 млн рублей. Съемки — не единственный источник дохода Малышевой. Теледоктор — предпринимательница, принадлежат которой пять фирм: «Медицинский центр Елены Малышевой», «Здоровье инфо», «ПМ партнеры», YVM Corporation и «Диета Елены Малышевой».

Последняя — самая раскрученная и прибыльная. Как посчитал «Секрет фирмы», на доставке наборов питания для худеющих (стоимостью 12-20 тыс. рублей - 139 - 232 евро.) Малышева в 2018-м заработала 65 млн чистой прибыли (756 000 евро)  (выручка от продаж — 460 млн - 5 349 000 евро). Следующим по доходности предприятием звезды экрана оказался рекламный бизнес, принесший 38 млн рублей (442 000 евро), затем медцентр — 1,8 млн рублей (21 000 евро).

Часы на телеэкране работают на карман не только Малышевой, но и врачей, снимающихся в ее программах в роли экспертов. Как пишет «Комсомольская правда», первый прием у невролога Шубина стоит 9,5 тыс. рублей (11 евро) , у Марка Гальперина — 10 тыс. (13 евро), тогда как «обычные» специалисты берут за консультацию 2-5 тыс. рублей (до 58 евро).

Сколько зарабатывает Евгений Комаровский

Доктор Комаровский. ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

«Сколько стоит прием у доктора Комаровского?» — один из популярных запросов в поисковиках. Но найти ответ на вопрос невозможно — потому что Евгений Олегович не ведет платный прием, в родном Харькове он принимает пациентов даром.

«Книги, съемки «Школы доктора Комаровского», рекламные контракты, которые мы все-таки берем для размещения на нашем сайте и в «Инстаграме», где у нас 5 миллионов подписчиков. Есть лекции и встречи с родителями в разных городах. С миру по нитке — с голоду не умираем», — рассказывал Комаровский об источниках дохода «Фонтанке».

Цены на рекламные услуги не афишируются, известны лишь отдельные суммы. Так, в презентации агентства, занимающегося коммерцией сайта Комаровского, указано: статья (без упоминания бренда, но привязанная к его идеям) — 450 тыс. рублей (5 232 евро), спецпроект — от 2 млн рублей (23 255 евро).

Ограничений много: Комаровский не рекламирует БАДы, гомеопатию и прочие — цитата — «вредности».

«Я иногда соглашаюсь на рекламу некоторых лекарств, но эти проекты не могут быть с моим личным участием. То есть на сайте мы можем что-то на правах рекламы разместить, но огромное количество серьезных брендов предлагают мне достаточно большие деньги за вебинары, статьи, а я от этого отказываюсь. По скромным подсчетам моего директора, мы не меньше $1-2 млн в год теряем», — рассказывал педиатр Vademecum.

По данным издания, если сам Евгений Олегович за приемы деньги не получает, то его клиника в Харькове приносит прибыль благодаря телевизионной славе сооснователя.

2010 год: выручка центра — 643 тыс. гривен (81 тыс. долларов);

2011 год: 2,2 млн гривен (280 тыс. долларов);

2012 год: 2,7 млн гривен (344 тыс. долларов).

Что касается заработка в YouTube, он, по анализу Liga.Tech, составляет от 1900 долларов в месяц без учета рекламных интеграций. Пост педиатра в Инстаграме vc.ru в 2018-м оценивало в 400 тыс. рублей (4 651 евро по сегодняшнему курсу), на уровне публикаций Екатерины Климовой и Екатерины Шрейнер. В настоящий момент число подписчиков телезвезды выросло до 8,5 человека — уверены, вырос и ценник на рекламу.

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