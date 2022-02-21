Алентова до сих пор отмаливает аборты от Меньшова

Как ни странно, сблизились они после того, как юную Веру пытался изнасиловать пьяный негодяй, с которым она познакомилась накануне в антракте какого-то спектакля. Парень пригласил ее в студенческой компании встретить Новый год. Не предвидя ничего дурного, Верочка поддалась на уговоры.

- Молодой человек выпил много, но держался прилично и сказал, что сейчас мы пойдем наконец в совсем другую компанию: не туда, куда собирались вначале, но тоже к студентам. Только ему надо зайти на минуту домой захватить подарок. Я, конечно, согласилась. Мы вышли к знаменитому Дому на набережной, вошли в один из его подъездов, - пишет Алентова, - поднялись на лифте, молодой человек открыл дверь своим ключом, и мы попали в квартиру. Подарок он искать не стал, а, несмотря на всю свою внешнюю интеллигентность, начал достаточно агрессивно предлагать мне разделить с ним скромное ложе. Получив от меня столь же агрессивный отпор и, очевидно, испугавшись шума, который я могу поднять, он оставил притязания и мгновенно уснул храпящим сном очень пьяного человека.

Наивной Вере в ту пору было лишь 20. Она и предположить не могла, что любимый праздник может так ужасно закончиться. Добравшись на такси до студенческого общежития, первым делом вспомнила о Меньшове. И о том, что больше всего на свете хотела бы сейчас его увидеть.

- Подготовка к экзаменам довольно быстро переросла в тайные любовные свидания, предрассветные расставания со страстным желанием увидеть друг друга снова, - вспоминает Вера Валентиновна. - Наши любовные отношения оставались для всех незаметными, и это придавало им особую прелесть.

Потом они сыграли скромную свадьбу.

- Считается, что студенческие браки - это браки «пробные» и быстро распадаются, но мы уцелели, - замечает Алентова.

Их совместная жизнь была, как, пожалуй, и у других супругов, со взлетами и падениями. Они даже расставались на несколько лет - из-за измены Меньшова. Но потом все-таки поняли, что друг без друга не обойтись. Тем более что у них подрастала Юля.

Дети рожденные и нет

В главе, посвященной единственной дочери, актриса призналась, что, слыша сейчас жалобы женщин о сложностях с зачатием ребенка, понимает, что ее поколение обладало гораздо более крепким женским здоровьем.