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Алентова до сих пор отмаливает аборты от Меньшова

Вера Алентова и Владимир Меньшов ФОТО: Sergei Bobylev

Накануне собственного 80-летия, которое отмечается 21 февраля, вдова Владимира Меньшова - народная артистка России Вера Алентова сделала себе подарок. Выпустила в издательстве «Эксмо» книгу-автобиографию «Все не случайно» и презентовала ее в фойе родного Театра им. Пушкина, где работает с 1965 года, сразу после окончания Школы-студии МХАТ, пишет eg.ru.

На создание мемуаров у Веры Валентиновны ушло больше двух лет. Вместо эпиграфа - фраза: «5 июля 2021 года умер Володя, закатилось мое солнышко. Книга написана за год до…» Оказалось, издательство еще 6 лет назад предложило написать воспоминания одновременно и ей, и ее оскароносному мужу.

- И как-то так мы договорились с Владимиром Валентиновичем, что сначала он выпустит свои, так как гораздо более опытен, - пояснила Алентова. - Я-то знаю, как он правил интервью! Человек, который надеется, что Меньшов за один вечер все закончит и завтра можно будет публиковать, ошибается месяца на два. Но не думала, что так надолго затянется у него писанина книги. В какой-то момент я подумала: «Ладно, не дождусь, наверное. Сяду-ка свои тоже начну».

Работе поспособствовала пандемия: театры закрылись, и актриса уехала на дачу, где засела за работу.

- Я свою книгу закончила. А Володя не успел… Потому что снимал к 100-летию ВГИКа фильм… - вздыхает Вера Валентиновна. - Но он много чего успел! Мы с Юлей, дочкой, конечно, завершим все остальное. Кстати, муж успел прочитать мои воспоминания. И подумал, что, может быть, сможем издать их вместе. Но получилось так, как получилось.

Первая ночь в Москве

Столица молоденькой Алентовой, как и ее героине Кате из фильма «Москва слезам не верит», покорилась не сразу. Когда в 18 лет она приехала поступать в театральный, едва не пришлось ночевать на вокзале.

- Поезд мой из Барнаула прибыл во второй половине дня, - пишет она в мемуарах. - Я счастливо вдохнула в себя воздух большого города, так полюбившегося мне еще в детстве, с удовольствием прислушалась к его особенному многоголосию и, почувствовав себя уже почти москвичкой, начала звонить в приемную комиссию ГИТИСа, но там почему-то никто не снимал трубку. Тогда я набрала номер родных Марка Соболя (писателя, знакомого ее мамы. - Л. К.), и этот звонок остался без ответа.

Девушка сдала вещи в камеру хранения и пошла на спектакль во МХАТ. Рядом с ней в партере сидела милая старушка - заядлая театралка, мгновенно посвятившая новую знакомую во все тайны играющих на сцене артистов. У сердобольной пенсионерки она в итоге и остановилась.

- Меня напоили чаем с вареньем, поставили раскладушку, постелили белоснежное крахмальное белье и заодно рассказали, что раньше дом принадлежал Нащокину, другу Пушкина, и что сам Пушкин бывал у него в гостях, - вспоминает автор.

Худший Новый год

С главной любовью всей жизни Владимиром Меньшовым Алентова прожила без малого 58 лет. Познакомились они абитуриентами.

- А началась наша любовная история парадоксально: сначала конфликт и почти полное неприятие друг друга, потом человеческий интерес, потом дружба и неожиданно - любовь! - признается мемуаристка.

Как ни странно, сблизились они после того, как юную Веру пытался изнасиловать пьяный негодяй, с которым она познакомилась накануне в антракте какого-то спектакля. Парень пригласил ее в студенческой компании встретить Новый год. Не предвидя ничего дурного, Верочка поддалась на уговоры.

- Молодой человек выпил много, но держался прилично и сказал, что сейчас мы пойдем наконец в совсем другую компанию: не туда, куда собирались вначале, но тоже к студентам. Только ему надо зайти на минуту домой захватить подарок. Я, конечно, согласилась. Мы вышли к знаменитому Дому на набережной, вошли в один из его подъездов, - пишет Алентова, - поднялись на лифте, молодой человек открыл дверь своим ключом, и мы попали в квартиру. Подарок он искать не стал, а, несмотря на всю свою внешнюю интеллигентность, начал достаточно агрессивно предлагать мне разделить с ним скромное ложе. Получив от меня столь же агрессивный отпор и, очевидно, испугавшись шума, который я могу поднять, он оставил притязания и мгновенно уснул храпящим сном очень пьяного человека.

Наивной Вере в ту пору было лишь 20. Она и предположить не могла, что любимый праздник может так ужасно закончиться. Добравшись на такси до студенческого общежития, первым делом вспомнила о Меньшове. И о том, что больше всего на свете хотела бы сейчас его увидеть.

- Подготовка к экзаменам довольно быстро переросла в тайные любовные свидания, предрассветные расставания со страстным желанием увидеть друг друга снова, - вспоминает Вера Валентиновна. - Наши любовные отношения оставались для всех незаметными, и это придавало им особую прелесть.

Потом они сыграли скромную свадьбу.

- Считается, что студенческие браки - это браки «пробные» и быстро распадаются, но мы уцелели, - замечает Алентова.

Их совместная жизнь была, как, пожалуй, и у других супругов, со взлетами и падениями. Они даже расставались на несколько лет - из-за измены Меньшова. Но потом все-таки поняли, что друг без друга не обойтись. Тем более что у них подрастала Юля.

Дети рожденные и нет

В главе, посвященной единственной дочери, актриса призналась, что, слыша сейчас жалобы женщин о сложностях с зачатием ребенка, понимает, что ее поколение обладало гораздо более крепким женским здоровьем.

- Мы решали проблемы прямо противоположного толка, - отмечает Вера Валентиновна. - Нам казалось, что забеременеть можно даже от горячего взгляда возлюбленного, и мы предпринимали все возможные меры, чтобы детей раньше времени не появилось. И порой в ход шли самые радикальные средства, если, несмотря на все предосторожности, дитя все-таки зарождалось. Церкви в нашей жизни не существовало, религиозными ограничениями наши юные головы и сердца отягощены не были. По скудным знаниям, почерпнутым в редких книгах, мы четко усвоили, что до трех месяцев эмбрион - вовсе не ребенок еще, а случайная субстанция, поэтому до трех месяцев от нее можно избавиться.

Алентова подчеркивает, что сейчас, спустя годы, она многое переосмыслила и, как и многие женщины, отмаливает грехи молодости.

Затронула она и скользкую тему, о которой «Экспресс газета» писала уже не раз. Однажды знаменитая «тетя Валя» (диктор ЦТ Валентина Леонтьева) рассказывала, что во время перерыва в браке с Верой Меньшов закрутил роман с ее подругой - актрисой Людой Туевой, которая была моложе Владимира на девять лет и якобы родила от него сына Александра. Но к тому моменту Меньшов и Туева уже якобы расстались.

- Ошарашенный Меньшов пришел домой и сообщил нам с Юлей, что у него вроде бы есть сын, что он за собой такого греха не помнит, но кто его знает, может, и есть, отпираться не станет, так что придется знакомиться, - пишет Алентова и в оправдание супруга сообщает читателям, что спустя какое-то время Меньшов узнал, что он - третий, кому эта дама предлагает своего ребенка в качестве сына.

«Чертов жир»

Решила новоявленная писательница пооткровенничать с читателями и о своих походах к пластическим хирургам.

- Я четыре раза обращалась к пластике - и всегда удачно, - считает Вера Валентиновна. - В основном мне нужно было что-то подправить, когда я готовилась к съемкам. Однажды я поехала в другой город к врачу с совсем другой проблемой, которой не занимались в Москве. Оказалось, что врач, ко всему прочему, делает и пластику лица. Но пластику не обычную, а, по его словам, новейшую: он вкалывает ваш собственный жир вам в лицо и считает, что стареющему лицу это на пользу, поскольку с возрастом лица худеют.

Чтобы его не обижать и прекратить разговор на эту тему, поскольку я приехала по другому поводу, я сказала: «Ну, может быть». Доктор понял эти слова по-своему: он решил, что я на его уговоры согласилась, и вколол мне чертов жир в лицо.

Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть, потому что через 17 дней у меня давно запланированные театральные гастроли. Я была в шоке.

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