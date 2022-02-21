Эстонский астролог Кристина Иванова дает советы, что можно, а что нельзя делать в зеркальную дату 22.02.2022

Само по себе наличие двоек уже намекает нам на то, что этот день актуализирует тему любви и отношений. А астрологический анализ дня это только усиливает. Дело в том, что в период с 14 февраля по 19 марта происходит соединение двух гендерных планет - Венеры и Марса, которые символизируют мужское и женское начало. Данную конфигурацию мы можем наблюдать один раз в два года и, как правило, она закладывает фундамент основных событий, которые будут происходить в нашей личной жизни. Поскольку астрология – это наука о циклах, то следует отнестись внимательно к тому, на что настраивает нас этот период.

Для многих людей этот день про выбор – отважимся ли мы на какие-то изменения (иногда даже радикальные) если, например, вы чувствуете, что в отношениях с партнером вам больше нечего друг другу дать. Или же, наоборот, можно принять важное решение о скреплении союза надолго и всерьез. А, может быть, есть ошибки, которые вы совершаете с завидной регулярностью и стоит уже взломать эту систему, чтобы выстроить другую, более усовершенствованную версию, которая сделает ваш союз с любимым человеком более гармоничным?

Зеркальная дата 22.02.2022 подходит для:

заключения любых партнерских отношений, включая официальную регистрацию брака;

начала творческих проектов, особенно если у вас есть партнер;

всех занятий, которые требуют вдохновения и нестандартных решений;

День не подходит:

для операций и любого нарушения целостности организма;

для резкой критики и выяснения отношений (особенно это касается женщин и детей, их реакции могут быть особенно острыми);

для экстремального вождения автомобиля;

любой переписки (деловой или личной), выполненной в агрессивной манере. В этот день из мелочи может произойти недопонимание, грозящее скандалом.