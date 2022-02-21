"Убейте меня, пожалуйста": 5 историй русскоязычных пользователей Сети, от которых стынет кровь в жилах

«Я был хорошим гитаристом»

«Любил девушку. Поссорились. Я от злости напился и выгрыз кусок кожи на руке. Через неделю — заражение и больница. После операции очнулся без кисти левой руки. А я был хорошим гитаристом. ПМП (Пристрелите меня, пожалуйста. — Прим. Лайфа)», — 17 января 2010 г.

«Я похоронил жену»

«Около трёх лет назад я похоронил жену. Она разбилась на машине. Машина несколько раз перевернулась и сгорела. Силы пережить это нашёл в себе только из-за того, что у нас есть четверо детей (двое общих, двое её от предыдущего брака). Сегодня я её встретил случайно в кафе в другом городе с другим мужчиной. Она сказала, что решила начать всё с начала с ним. А ведь её похоронила и вся её семья, в том числе и её дети. ПМП», — 7 февраля 2013 г., 18:00.

«В анамнезе 8 абортов»

«Мой папа бизнесмен. Когда мне было 8, он перевёз нас в Москву. Первые 2 года, пока он бизнес поднимал, мы жили на рабочей окраине. Мне там было совсем не с кем дружить и гулять. Все девочки во дворе были из неблагополучных семей, курили, матерились. Только одна была из »хорошей« семьи. Она была старше меня на 2 года. Я долго пыталась с ней подружиться, но безуспешно. Она была очень замкнутая и ходила всегда с мамой или дедушкой, они строго следили, чтобы к ней никто не лез. Её отец был директором школы, но сама она училась на дому. Говорили, она больна, но чем — никто не знал. То ли с головой беда, то ли диабет, то ли тяжёлая астма. Но я ей завидовала. Она была всегда одета как принцесса, выносила на прогулку дорогущие игрушки, книги в подарочных изданиях.

Сейчас я гинеколог. А она лечится у меня от бесплодия. Не узнала меня, 20 лет не виделись. В анамнезе 8 абортов. Папа-директор её насиловал с 7 лет. Она была у него в секс-рабстве до 22 лет, до его смерти. ПМП, а?» — 26 февраля 2015 г.

«Дочери светит детский дом»

«Моей доченьке, моему маленькому солнышку, пять лет. И ей светит детский дом, потому что её папа погиб в аварии, бабушек у неё нет, а её мама не доживёт до её следующего дня рождения из-за остеосаркомы с метастазами в лёгких. Пристрелите меня», — 13 января 2017 г.

«Никогда не прощу»

«Супруг всю жизнь увлекается машинами. Всегда поддерживала его в этом, но в последние годы он стал лихачить и нарушать правила. Все разговоры без толку, »у меня опыт 30 лет, и я лучше знаю«.