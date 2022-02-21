Врач рассказал, какие витамины нужны организму в начале весны

Чем ближе весна, тем настойчивее организм требует поддержки в виде витаминов. Сказывается нехватка солнечных лучей и свежих сезонных фруктов и овощей. Зачастую недостаток полезных элементов тело пытается восполнить само — подавая сигналы в виде тяги к содержащим их продуктам, рассказал главный врач Центра спортивного восстановления Семен Лавриненко «Вечерней Москве».

Принимать капсулы и таблетки, повинуясь рекламе эксперт не советует. Бездумный прием витаминов может привести к их избытку, а это не менее вредно, чем нехватка. Причем восполнить недобор важных элементов проще, чем вывести из организма излишки. Так что препараты — только по назначению врача после ряда анализов.

Идеальная схема — получать витамины из пищи. Как упоминалось выше, «запрос» тело сформирует самостоятельно. Однако слушать его стоит не всегда: если, например, невероятно хочется съесть бургер или другой фастфуд, значит, не хватает кальция. Но не стоит прописываться в сомнительных заведениях. Лучше добавить в рацион картофель, сыр и кисломолочные продукты — они тоже богаты кальцием.

Когда хочется копченой колбасы, в организме не хватает холестерина, который в свою очередь помогает выработке витамина D. Налегать на жирное не надо, вместо этого лучше почаще готовьте мясо, употребляйте в пищу мясные субпродукты, яйца, рыбу и икру.

Если, как говорят, напал жор, нужно восполнить запас аминокислот триптофана и тирозина. Они есть в курице, индейке, семечках тыквы, рыбе, яйцах, молочных продуктах, темном шоколаде, сыре тофу, миндале, авокадо, бананах и бобовых.

Тяга к острому перцу говорит о нехватке железа и намечающейся анемии. Еще признаки — усталость, бледный цвет лица, синяки под глазами. Ешьте больше печени, гречки, шпината и морской капусты. А появившаяся любовь к хлебушку сообщает о недостатке азота, который формирует белки. Добавьте в рацион сельдерей, свеклу, руколу, шпинат, орехи, бобы и мясо.

Желание выпить горячительного сигнализирует о нехватке белка, его можно получить из мяса, птицы, рыбы, молока, орехов, бобовых, зерновых. Не из водочки, разумеется. А если тянет к селедочке, организм нуждается в Омега-3: ешьте жирную рыбу (лосось, семга, сельдь, скумбрия), грецкие орехи, семена, фасоль, сою.

Страсть к помидорам заявляет о нужде в фолиевой кислоте или В9. Пейте томатный сок, разбавьте меню кисломолочными продуктами, сырами, орехами, зеленью, печенью. Желание похрустеть соленым огурчиком указывает на недобор по хлоридам — они есть также в поваренной соли, козьем молоке и рыбе. Шоколад и все кисленькое стали вашей страстью? Вам нужен магний! Помогут орехи, семена подсолнечника, кунжут, крупы и бобовые, цельнозерновой хлеб и отруби.

Если аппетита нет вообще, организму требуются витамины группы В (B1 или тиамин, B3 или ниацин). Ими богаты печень, субпродукты (почки, сердечки), бобовые, семечки, орехи, бобовые, птица, говядина, свинина и рыба.