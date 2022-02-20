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Первый секс – в 13, слава в t.А.Т.u – в 15, ребенок – в 19. Чем ранний успех обернулся для Юлии Волковой

Юлия Волкова в Таллинне ФОТО: Erlend Štaub

Школьнице пришлось рано повзрослеть, но искоренить юношеский максимализм Юлия Волкова так и не сумела. Артистка выкладывалась на полную на гастролях и отдавала себя без остатка возлюбленным, с каждым из которых предполагала провести всю жизнь, пишет Starhit.ru.

Головокружительная карьера Юлии Волковой стартовала, когда ей было 14. На протяжении 10 лет группа «Тату» собирала стадионы, и даже уход Юли в декрет на несколько месяцев не разрушил дуэт. Почему в 2009-м тандем все-таки распался, а в 2014-м не воссоединился, несмотря на совместное выступление на Олимпиаде в Сочи, — до сих пор спорный вопрос.

20 февраля Волковой исполняется 37, и она по-прежнему занимается творчеством, хотя о масштабах популярности «Тату» речи не идет. В конце 2020-го звезда заболела коронавирусом, и первая неделя после заражения проходила так тяжело, что певица боялась летального исхода. К счастью, все обошлось, и сегодня Юля здорова и готова к новым выступлениям.

COVID–19 не самый страшный диагноз, с которым столкнулась артистка. Исполнительница одолела рак, с трудом вернула голос и пережила жестокое избиение. Почему же на ее долю выпало столько бед?

Девочка-звезда

Юлия Волкова родилась в Москве в семье стилиста и бизнесмена. В семь девочка пошла в музыкальную школу по классу фортепиано, а в девять — вступила в ряды «Непосед», где получила первый сценический опыт и познакомилась с Леной Катиной. В 12 Волкова снялась в «Ералаше», ну а в 14 вместе с Катиной стала солисткой дуэта «Тату», благодаря которому прославилась на весь мир. По рекомендации продюсера Ивана Шаповалова Юля коротко постриглась и перекрасилась в брюнетку, ну а Лена за короткий срок сбросила 10 килограммов.

И вот уже преобразившиеся девочки-школьницы, поющие о любви друг к другу, покорили чарты композицией «Я сошла с ума» и выпустили альбом «200 по встречной», который разошелся тиражом в два миллиона копий. Зрители восторгались клипами «Нас не догонят» и «30 минут», а гастроли по России, Германии и Прибалтике превратили вокалисток в звезд первой величины. Было очевидно, что, чтобы выйти на международный уровень, нужно переводить песни на английский, и солистки послушно учили язык. В результате увидели свет синглы All the things she said и Not Gonna Get Us, и группа выступила на MTV Europe Music Awards.

Следующим шагом для девушек стало участие в «Евровидении», где они заняли третье место. Популярность дуэта взлетела до небес: композиции лидировали в мировых хит-парадах, приятным сюрпризом оказалась любовь слушателей из Японии, где продажи альбома «Тату» перешагнули отметку в полтора миллиона копий. У вокалисток было по 30 концертов в месяц, вся их жизнь превратилась в бесконечные гастроли.

«Первые побочные эффекты популярности — больной желудок из-за плотного гастрольного графика, а еще встречались и больные поклонники. Домой звонили маньяки — пугали маму: «Я твою дочь зарэжу!» — вспоминала Волкова.

Тяжелым для девушек оказался 2004-й: во время съемок реалити-шоу «Тату» в Поднебесной» дуэт объявил о разрыве деловых отношений с Иваном Шаповаловым. Звездам казалось, что они легко продолжат карьеру без продюсера, но в итоге деятельность группы пошла на спад. К тому же работу пришлось приостановить из-за беременности Юли от телохранителя Павла Сидорова.

«Я девочка очень ранняя. Первый секс — в 13, первая слава в группе t.А.Т.u — в 15, первый ребенок — в 19, — признавалась Волкова. — Год за 10: быстрее жить, все попробовать — это как наркотик. И наркотики, кстати, тоже… Я понимала: настанет день, когда один из своих экспериментов могу попросту не пережить».

Разрывы с бойфрендами и с «Тату»

На самом деле интересное положение не стало для коллектива катастрофой. Юлю поддержала и коллега по «Тату», и близкие: мама певицы и сама родила Волкову в 20. «К 19 годам я достаточно заработала, чтобы позволить себе взять паузу: купила квартиру, да и на сцену планировала вскоре вернуться, — поясняла Юлия. — Почему бы не родить? Ребенку собиралась взять нянечек… Нет, отец Вики нас не бросал и даже хотел участвовать в ее воспитании. Но я ему не оставила выбора: уже лежа в роддоме, четко знала, что семьи у нас с Пашей Сидоровым не получилось».

Что же вбило клин в отношения пары? Во-первых, Юлии не понравилось, что Павел скрыл от нее важную информацию из прошлой жизни: у мужчины подрастал ребенок от прежней возлюбленной. Во-вторых, разница в интересах и характерах становилась все более очевидной: Волкова никогда не ходила на соревнования избранника по каратэ, а Сидоров не посещал ее концерты. Когда же родилась Виктория, телохранитель не помогал в воспитании дочери, что разочаровало и певицу, и ее маму, взявшую на себя заботу о малышке на время очередных гастролей «Тату».

Юля закончила четырехлетние отношения с Павлом по телефону, сказав, что влюбилась в другого. Кавалер и правда появился: на концерте в США вокалистка закрутила интрижку с поклонником, которая закончилась сразу по возвращении в Россию. На Родине Волкова окунулась в мимолетные романы с олигархами, которые затухали через месяц-два.

Случались и серьезные отношения, например, с Владом Топаловым, которому Юля нравилась еще во времена «Непосед». Когда Волкова уже стала мамой, то столкнулась с возмужавшим Владом в клубе. Оба в тот момент были свободны и решили не сопротивляться вспыхнувшей страсти. Спустя полгода Топалов сделал пассии предложение, но жениться они не спешили. «Как-то не берегли друг друга — любой мог вернуться домой под утро», — отмечала Юля.

В то время певица подсела на наркотики, что негативно сказалось и на ее творчестве, и на личных отношениях. Завязать с запрещенными веществами вокалистка смогла, только когда закрутила новый роман — с сыном бизнесмена Парвизом Ясиновым. Правда, на момент начала интрижки Юлия еще не рассталась с Владом, а Парвиза дома ждала беременная Маша Вебер…

«Парвиз строит общие планы на будущее, пока его телефон разрывается от истерических эсэмэсок, — рассказывала Волкова. — На звонки он не отвечает или сухо отрезает: «Я занят» — и отбой. Конечно, это не самое правильное поведение, но я рассудила так: когда мужчина уходит из семьи — виновата женщина. Я не стала Владу морочить голову, вскоре сообщила по телефону: «Мы теперь с Парвизом, я от тебя ухожу».

В 2007-м Юля подарила избраннику сына Самира и приняла ислам, но до свадьбы так и не дошло: слишком много времени отнимала работа в группе. А в 2009-м легендарный дуэт распался — по словам соучредителя коллектива Бориса Ренского, из-за постоянных колебаний настроения Волковой. Артистка срывала выступления, и менеджерам приходилось выплачивать неустойку. Наконец, Ренский вызвал обеих вокалисток в офис, сообщил, что его деятельность в t.A.T.u. закончена, и предложил Лене Катиной работать над ее сольным проектом.

Юля решила посвятить себя семье: воспитание детей, дизайн нового загородного дома. Однако жилище превратилось в «золотую клетку» — певица безвылазно сидела в четырех стенах, а если уж выбиралась на встречу с друзьями, в Парвизе просыпался восточный мужчина: скандалы с «летающими» телефонами и пультами стали обыденностью. Через несколько лет терпение Волковой лопнуло, она ушла от Ясинова и задумалась о начале сольной карьеры.

Поклонники же не теряли надежды на воссоединение «Тату», и в 2014-м вокалистки действительно выступили вместе на Олимпиаде. Вот только в дальнейшем работа не заладилась. Лена Катина заявила, что Волкова выдвинула ультиматум о выполнении всех ее личных требований в составе дуэта, пригрозив в противном случае «найти другую рыжую девочку» на замену. Юля же утверждала, что после концерта в Сочи их засыпали предложениями об участии в фестивалях, съемках и рекламе, но первый же тур в Словакию начался со ссоры.

«Мы встречаемся в аэропорту, и, собственно, конфликт. Начинаются какие-то бытовые моменты, и Лена у нас выходит из самолета и не летит в Словакию, — делилась Волкова в рубрике «Исповедь» канала Premier. — Мы всячески пытались с Леной договориться, позвонить, поговорить, но она категорично была настроена».

Рак, потеря голоса и агрессия возлюбленного

Сольная карьера Юлии развивалась с переменным успехом: первая композиция «Сдвину мир», треки на английском языке, дуэт с Димой Биланом. В 2012-м певице пришлось сделать вынужденную паузу в творчестве: у нее обнаружили рак щитовидной железы.

«Сделала операцию, которая прошла неудачно. Был порезан голосовой нерв, после чего была полная потеря голоса. Я не разговаривала год: шептала, хрипела, сипела, ходила по врачам до первой операции в Германии. Потом хирургическое вмешательство в Японии, Корее. После Сеула я смогла начать нормально разговаривать, издавать звуки», — вспоминала артистка.

Отныне у звезды работала только одна связка, вторая полностью атрофировалась. Голос вернулся, правда, с характерной хрипотцой, да и вытягивать высокие ноты артистка уже не могла. Но страшнее всего были не проблемы с вокалом, а рецидив рака три года назад. Вся жизнь пронеслась перед глазами, певица переживала, что ее дети останутся без мамы. К счастью, грамотное лечение помогло, и осенью 2019-го анализы показали, что Юля здорова.

Что же касается личной жизни, то она по-прежнему была бурной. В 2012-м Волкова рассказывала о романе с бизнесменом по имени Влад, который помог ей открыть собственный ресторан, а также намекала на интрижку с Димой Биланом. В 2016-м Юля делилась, что счастлива в союзе с неким иностранцем. Ради избранника певица перебралась вместе с детьми в Турцию, но в итоге лавстори обернулась кошмаром.

«Все завершилось на улице, трагично, с битьем, со сломанной челюстью в трех местах... Я на земле... Люди пытаются его от меня отодрать, оторвать. Когда пришла в себя, увидела, что уже в машине скорой. Помню, держала лицо руками, потому что оно у меня... не держалось. Не плакала, старалась улыбаться, потому что рядом были дети», — откровенничала Юлия.

В Стамбуле певице сделали сложную операцию. Несмотря на пережитое, заявить в полицию об избиении женщина не решилась: бойфренд продолжал звонить, писать и сыпать угрозами, Юля боялась, что он способен на убийство. По словам Волковой, вскоре после разрыва с тираном она встретила новую любовь в лице бизнесмена-американца. Однако по мнению продюсера Леонида Дзюника, эти отношения начались еще до нападения, а значит, причиной расправы могла послужить измена артистки.

Так или иначе, новый роман не продлился долго, так как Юлия мечтала о крепкой семье, а избранник оказался не готов к серьезным отношениям. Именно поэтому, узнав о беременности, певица сделала аборт. «Мне до сих пор от этого тяжело, — признавалась артистка в минувшем августе. — Когда мужчина хочет семью, детей, он никогда не позволит женщине сделать аборт. Уже прошло четыре месяца, я успокоилась и остыла».

Критика

Поклонники сочувствовали звезде, выбирающей не тех мужчин и столкнувшейся с домашним насилием, ну а хейтеры — осуждали ее не только за бурную личную жизнь и аборт, но и за злоупотребление пластикой. В медкарте Юлии, помимо необходимых операций на щитовидной железе и челюсти, числятся многочисленные процедуры по улучшению внешности. «Максимум — я сделала себе грудь. Это было 10 лет назад, — оправдывалась Волкова. — Что касается лица, то я хожу к косметологам, делаю биоревитализацию, ботокс, губы. Люблю экспериментировать со своей внешностью».

Ругали Юлю не только за перемены во внешности: в прошлом году экс-«татушка» решила баллотироваться в депутаты от Ивановской области. В предвыборном ролике ярко накрашенная артистка всерьез рассуждала о пользе, которую может принести региону. Ряд комиков тут же высмеяли пухлые губы звезды, ну а Ксения Собчак в своем шоу спросила Юлю о законе Димы Яковлева, чтобы убедиться в правовой неграмотности певицы. Впрочем, праймериз Волкова все равно проиграла.

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