Первый секс – в 13, слава в t.А.Т.u – в 15, ребенок – в 19. Чем ранний успех обернулся для Юлии Волковой

И вот уже преобразившиеся девочки-школьницы, поющие о любви друг к другу, покорили чарты композицией «Я сошла с ума» и выпустили альбом «200 по встречной», который разошелся тиражом в два миллиона копий. Зрители восторгались клипами «Нас не догонят» и «30 минут», а гастроли по России, Германии и Прибалтике превратили вокалисток в звезд первой величины. Было очевидно, что, чтобы выйти на международный уровень, нужно переводить песни на английский, и солистки послушно учили язык. В результате увидели свет синглы All the things she said и Not Gonna Get Us, и группа выступила на MTV Europe Music Awards.