Первый секс – в 13, слава в t.А.Т.u – в 15, ребенок – в 19. Чем ранний успех обернулся для Юлии Волковой

«Я девочка очень ранняя. Первый секс — в 13, первая слава в группе t.А.Т.u — в 15, первый ребенок — в 19, — признавалась Волкова. — Год за 10: быстрее жить, все попробовать — это как наркотик. И наркотики, кстати, тоже… Я понимала: настанет день, когда один из своих экспериментов могу попросту не пережить».

Разрывы с бойфрендами и с «Тату»

На самом деле интересное положение не стало для коллектива катастрофой. Юлю поддержала и коллега по «Тату», и близкие: мама певицы и сама родила Волкову в 20. «К 19 годам я достаточно заработала, чтобы позволить себе взять паузу: купила квартиру, да и на сцену планировала вскоре вернуться, — поясняла Юлия. — Почему бы не родить? Ребенку собиралась взять нянечек… Нет, отец Вики нас не бросал и даже хотел участвовать в ее воспитании. Но я ему не оставила выбора: уже лежа в роддоме, четко знала, что семьи у нас с Пашей Сидоровым не получилось».

Что же вбило клин в отношения пары? Во-первых, Юлии не понравилось, что Павел скрыл от нее важную информацию из прошлой жизни: у мужчины подрастал ребенок от прежней возлюбленной. Во-вторых, разница в интересах и характерах становилась все более очевидной: Волкова никогда не ходила на соревнования избранника по каратэ, а Сидоров не посещал ее концерты. Когда же родилась Виктория, телохранитель не помогал в воспитании дочери, что разочаровало и певицу, и ее маму, взявшую на себя заботу о малышке на время очередных гастролей «Тату».

Юля закончила четырехлетние отношения с Павлом по телефону, сказав, что влюбилась в другого. Кавалер и правда появился: на концерте в США вокалистка закрутила интрижку с поклонником, которая закончилась сразу по возвращении в Россию. На Родине Волкова окунулась в мимолетные романы с олигархами, которые затухали через месяц-два.

Случались и серьезные отношения, например, с Владом Топаловым, которому Юля нравилась еще во времена «Непосед». Когда Волкова уже стала мамой, то столкнулась с возмужавшим Владом в клубе. Оба в тот момент были свободны и решили не сопротивляться вспыхнувшей страсти. Спустя полгода Топалов сделал пассии предложение, но жениться они не спешили. «Как-то не берегли друг друга — любой мог вернуться домой под утро», — отмечала Юля.

В то время певица подсела на наркотики, что негативно сказалось и на ее творчестве, и на личных отношениях. Завязать с запрещенными веществами вокалистка смогла, только когда закрутила новый роман — с сыном бизнесмена Парвизом Ясиновым. Правда, на момент начала интрижки Юлия еще не рассталась с Владом, а Парвиза дома ждала беременная Маша Вебер…