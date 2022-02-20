Первый секс – в 13, слава в t.А.Т.u – в 15, ребенок – в 19. Чем ранний успех обернулся для Юлии Волковой

В 2007-м Юля подарила избраннику сына Самира и приняла ислам, но до свадьбы так и не дошло: слишком много времени отнимала работа в группе. А в 2009-м легендарный дуэт распался — по словам соучредителя коллектива Бориса Ренского, из-за постоянных колебаний настроения Волковой. Артистка срывала выступления, и менеджерам приходилось выплачивать неустойку. Наконец, Ренский вызвал обеих вокалисток в офис, сообщил, что его деятельность в t.A.T.u. закончена, и предложил Лене Катиной работать над ее сольным проектом.
Юля решила посвятить себя семье: воспитание детей, дизайн нового загородного дома. Однако жилище превратилось в «золотую клетку» — певица безвылазно сидела в четырех стенах, а если уж выбиралась на встречу с друзьями, в Парвизе просыпался восточный мужчина: скандалы с «летающими» телефонами и пультами стали обыденностью. Через несколько лет терпение Волковой лопнуло, она ушла от Ясинова и задумалась о начале сольной карьеры.
Поклонники же не теряли надежды на воссоединение «Тату», и в 2014-м вокалистки действительно выступили вместе на Олимпиаде. Вот только в дальнейшем работа не заладилась. Лена Катина заявила, что Волкова выдвинула ультиматум о выполнении всех ее личных требований в составе дуэта, пригрозив в противном случае «найти другую рыжую девочку» на замену. Юля же утверждала, что после концерта в Сочи их засыпали предложениями об участии в фестивалях, съемках и рекламе, но первый же тур в Словакию начался со ссоры.
«Мы встречаемся в аэропорту, и, собственно, конфликт. Начинаются какие-то бытовые моменты, и Лена у нас выходит из самолета и не летит в Словакию, — делилась Волкова в рубрике «Исповедь» канала Premier. — Мы всячески пытались с Леной договориться, позвонить, поговорить, но она категорично была настроена».
Рак, потеря голоса и агрессия возлюбленного
Сольная карьера Юлии развивалась с переменным успехом: первая композиция «Сдвину мир», треки на английском языке, дуэт с Димой Биланом. В 2012-м певице пришлось сделать вынужденную паузу в творчестве: у нее обнаружили рак щитовидной железы.
«Сделала операцию, которая прошла неудачно. Был порезан голосовой нерв, после чего была полная потеря голоса. Я не разговаривала год: шептала, хрипела, сипела, ходила по врачам до первой операции в Германии. Потом хирургическое вмешательство в Японии, Корее. После Сеула я смогла начать нормально разговаривать, издавать звуки», — вспоминала артистка.
Отныне у звезды работала только одна связка, вторая полностью атрофировалась. Голос вернулся, правда, с характерной хрипотцой, да и вытягивать высокие ноты артистка уже не могла. Но страшнее всего были не проблемы с вокалом, а рецидив рака три года назад. Вся жизнь пронеслась перед глазами, певица переживала, что ее дети останутся без мамы. К счастью, грамотное лечение помогло, и осенью 2019-го анализы показали, что Юля здорова.