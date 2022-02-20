Даня Милохин рассказал о планах на семью: «Жена – это круто, но не сейчас»

Самый популярный российский тиктокер Даня Милохин в конце в 2021 года отметил 20-летний юбилей. В связи с этим юная звезда стал привлекать гораздо больше внимания, ведь он сейчас более взрослый и серьезный. Главный вопрос, которым озадачена общественность — когда юноша обзаведется семьей? На него знаменитость не дает однозначного ответа, лишь оговорившись, что пока не готов к этому ответственному шагу.

«Если девушка забеременеет, я испугаюсь. А дальше что-нибудь придумаю. Сейчас я был бы готов стать отцом, но не быть с женой. Жена – это круто, но не сейчас», – признался тиктокер в шоу Марка Бартона.

Ранее звезда был замечен в отношениях с блогером Юлией Гаврилиной, однако этот союз сопровождался нескончаемыми ссорами, расставаниями и воссоединениями. Тем не менее благодаря участию Дани Милохина в шоу «Ледниковый период», знаменитости стали приписывать роман с 22-летней фигуристкой Евгенией Медведевой, которая выступила в качестве его партнерши на льду. Их номера казались настолько искренними и чувственными, что не поверить в их романтический союз, по мнению, поклонников, было бы трудно. Однако звезды отрицают все слухи о романе, признаваясь друг другу лишь в дружеских чувствах.

«Не было никакого романа. У нас просто дружеские, теплые, хорошие отношения», – прокомментировал слухи Милохин.

Тема семейных отношений для знаменитости всегда являлась очень болезненной, ведь за время пребывания в детском доме ему пришлось сменить не одних приемных родителей. После обретения славы родная мать Милохина все же нашлась и до сих пор пытается наладить связь с юношей. Однако ни Даня, ни его менее популярный брат Илья не намерены отвечать взаимностью женщине. Если кому тиктокер и остался благодарен, так это своей текущей приемной семье.