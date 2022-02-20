Знакомьтесь – Дима! У Анастасии Волочковой очередной жених?

46-летняя Волочкова не перестает удивлять тем, как быстро она может найти очередную любовь. Публика еще обсуждает ее скандальные отношения с владельцем банного комплекса Сергеем Кузнецовым, который, по словам балерины, даже просил у нее деньги на бизнес. Но оказалось, что женщина уже не занята мыслями о нем.

Так, Анастасия поделилась снимком с мужчиной по имени Дмитрий. «С моим добрым другом Дмитрием направляемся в Калугу. Я очень люблю этот город. И Дмитрий там родился. И вообще люблю. Думаем, на чьем авто ехать. Но в Димином так уютно! И с ним», – подписала совместное фото она.

Поклонники балерины заподозрили, что Дмитрий для нее больше, чем друг и тут же поддержали ее: «Молодец, Анастасия! Парниша молоденький, хорошенький!»; «Умница, Анастасия! Живет здесь и сейчас, не возвращается в «прошлое!»; «Получает от жизни кайф, талант».

Все же некоторые подписчики звезды сказали, мол, Сергей ей подходил гораздо больше: был выше и красивее. На это Волочкова ответила: «Внешность – не самое главное! Человек познается в поступках и личностных качествах. А когда в них корысть и фальшь – это не мое!»