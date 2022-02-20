Пережившая кому МакSим рассказала о проблемах с голосом после коронавируса

Известная певица полтора летних месяца находилась на грани между жизнью и смертью. После обширного поражения легких пневмонией на фоне заражения коронавирусной инфекцией она впала в кому, проведя несколько недель на аппаратах ИВЛ и ЭКМО. Артистка не только сильно похудела, но и почти потеряла голос, о чем рассказала в передаче Пятого канала «Светская хроника».

Врач-отоларинголог Элеонора Терехова считает, что это ожидаемое последствие тяжелейшей болезни МакSим. По словам специалиста, изменение голоса связано с формированием в легких из-за пневмонии фиброзной ткани, которая не позволяет им растягиваться, как прежде.

«Во время пения голос становится не таким звонким, не таким сильным, как до болезни», – объяснила медик.