«Она не грузила тебя своей проблемой»: Мария Миронова рассказала, как умирала Евгения Брик

Многие российские знаменитости выразили соболезнования и высказались о трагедии. Актриса Мария Миронова и в их числе. Она отметила, что до последнего отказывалась верить в произошедшее. 48-летняя звезда фильма «Статский советник» была близка с 40-летней Евгенией. Они вместе работали на одних кинопроектах, пишет «Стархит».

«Казалось бы, у нее было все, и красота, и успешность, и потрясающий муж. Она была человеком, который служил всем. Приезжала она как солнышко на съемочную площадку: успевала уделять время всем, не просто артистам-друзьям, а костюмерам, монтировщикам, операторам, осветителям. Она всех покрывала своим альтруизмом, добром и невероятной скромностью», — рассказывает о Евгении Брик Миронова.

У актрисы был рак. Из-за химиотерапии ей пришлось постричь волосы. О страшном недуге она никому не говорила. В сентябре 2021 года Евгения отметила юбилей в Венеции. Тогда актриса поблагодарила всех, кто направил ей слова поздравлений и написала, что рада своему новому году как никогда. Никто и не заподозрил, что было на душе женщины, которая боролась за жизнь с невидимым врагом.

«И она так хотела насколько я понимаю, чтоб этого никто не знал. Она не грузила тебя своей проблемой и в этом была ее большая колоссальная сила и мужество, помимо ее хрупкости, женственности, человечности, мягкости», — анализирует спустя время Миронова поступок подруги в интервью передачи «Ты не поверишь» на канале НТВ.