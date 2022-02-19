Фото Анджелины Джоли без фотошопа и фильтров ошарашило фанатов

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли попала в поле зрения журналистов.

Во время выступления в американском Сенате в поддержку закона о защите женщин, пострадавших от насилия (Violence Against Women Act), был сделан снимок, вызвавший пересуды в Сети. В кадре, сделанном с высокой четкостью, Джоли запечатлена крупным планом.

Для выступления на политическом уровне она выбрала темный деловой костюм, дополнив образ распущенными волосами с элегантной стрижкой, а также ниткой жемчуга на шее и жемчужными сережками в ушах.

Однако пользователи Сети были ошарашены внешним видом звезды Голливуда, обратив внимание на возрастные изменения на лице Джоли.

На коже актрисы можно разглядеть морщины и кратеры, а также неидеальное состояние шеи и зоны декольте.

Анджелина Джоли ФОТО: Postimees