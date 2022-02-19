Фото Анджелины Джоли без фотошопа и фильтров ошарашило фанатов
Пользователи обсуждают внешний вид актрисы, пишет Topnews.
Пользователи обсуждают внешний вид актрисы, пишет Topnews.
Во время выступления в американском Сенате в поддержку закона о защите женщин, пострадавших от насилия (Violence Against Women Act), был сделан снимок, вызвавший пересуды в Сети. В кадре, сделанном с высокой четкостью, Джоли запечатлена крупным планом.
Для выступления на политическом уровне она выбрала темный деловой костюм, дополнив образ распущенными волосами с элегантной стрижкой, а также ниткой жемчуга на шее и жемчужными сережками в ушах.
На коже актрисы можно разглядеть морщины и кратеры, а также неидеальное состояние шеи и зоны декольте.
Некоторые юзеры раскритиковали вид 46-летней актрисы, отметив, что та совсем не ухаживает за собой. Однако многие поддержали ее, отметив, что она все равно сохраняет свою естественную красоту.