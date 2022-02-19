«Ополчилась на меня»: мать Алисы Аршавиной ответила на слова дочери о желании упечь ее в психбольницу

В Сети активно начала распространяться информация о том, что Казьмина столкнулась с тяжелейшим прессингом со стороны близких людей, а именно мамы и сына. «Она ждала абсолютно точно моего окончания. Я была в состоянии, когда уже все. Если бы я не уехала, то в этот день или на следующий мне бы вызвали бригаду. Я вешу 49 килограммов. Она делала это, изучала, как довестидо психоза, чтобы положить человека в психиатрическую больницу», — делилась Алиса.

Ранее она также признавалась, что страдает и от сына-подростка: «Сын. Он прекрасный айтишник! Он здорово перелопатил все мои телефоны. Он здорово подключился ко всем моим карточкам».

Мама Алисы имеет абсолютно противоположную точку зрения. Так, она подтвердила, что проблемы между ними есть, но не в таких масштабах, о которых говорит ее дочь. «Да, конфликт. Но он односторонний. Инициирован не мной, а Алисой. Ополчилась она не только на меня, но и на сына», — сказала «СтарХиту» женщина.

Родительница Казьминой сообщила, что ее внук находится с ней: «Он сейчас со мной. К сожалению, так бывает. После всех событий». Также женщина добавила, что Алиса держится на расстоянии и некоторое время находилась под наблюдением врачей: «Она с девочками отдельно живет. Да, лечилась в больнице».